“Ley Iris”: ¡qué vivan los excesos!

En un país en donde la autoridad acusa e investiga a los periodistas sobre sus recursos y bienes, con el objeto de justificar la extraña riqueza de familiares. En una nación donde los comunicadores se han convertido en blanco del crimen, hasta llegar al récord histórico en asesinatos de comunicadores, lo que suceda a partir de tanta atrocidad, pareciera peccata minuta.

Pero no, no es así. Y por supuesto que Quintana Roo no se podía quedar atrás ni con las ganas de colaborar en los agravios contra el gremio periodístico.

Y no nos referimos al deleznable intento de asesinato en contra del reportero Netzahualcóyotl Cordero –el cual no se puede soslayar-, pero en esta ocasión nos centraremos en una iniciativa repudiable presentada por la diputada perredista, Iris Mora Vallejo, quien si continuará como futbolista, habría anotado un claro autogol.

Resulta que Mora Vallejo presentó formalmente una iniciativa para sancionar penalmente a todo aquel que se atreva a quien “invada la privacidad” de políticos, publicando fotografías y/o notas de sus viviendas, autos, cuentas, sin consentimiento… ya no quiere, pues, que la gente sepa de enriquecimientos inexplicables.

Es así que la diputada presentó ante el Congreso de Quintana Roo una iniciativa para modificar los artículos 194 bis y 194 ter del Código Penal de Quintana Roo, relativos a la violación de la intimidad personal o familiar, justo ahora cuando periodistas dan a conocer el modus vivendi de José Ramón López Beltrán, ni más ni menos que el hijo del Presidente.

De entrada esta iniciativa ya fue tildada por los “malosos” como “Ley Iris” (iris en mis tiempos era el diminutivo de irigote, y es justo lo que está haciendo la afamada diputada).

Lo cierto es que esta propuesta pretende criminalizar la actividad periodística al penalizar la difusión y publicación de documentos, conversaciones o incluso fotografías o videos tomados sin consentimiento y enviar a la cárcel hasta por ocho años a cualquier periodista que publique información relacionada con las residencias, los negocios y la vida de las familias de los políticos y servidores públicos.

De prosperar este proyecto de ley, los periodistas estarán impedidos de informar el número de casas que poseen los funcionarios o políticos, sus automóviles, las empresas constituidas.

Está visto que las autoridades cada vez pierden más la tolerancia hacia la libertad de prensa, uno de los derechos más importantes de toda comunidad, base de la democracia, de la verdad y un justo equilibrio para evitar que, justamente ellos, se excedan en sus funciones, en su patrimonio.

Por qué no mejor la diputada Iris Mora y los otros 24 legisladores locales, los federales, las autoridades de los tres niveles y de los tres poderes, buscan los mecanismos para amarrarse las manos, cortarse las uñas y vivir dignamente, sirviendo a la población y no servirse de ésta.

Basta ya de esta barbarie en contra de los comunicadores. Son muchas las andanadas desde la máxima esfera gubernamental en el país y que han ido cayendo en cascada, hasta llegar a la más simple diputada que pretende acallar al periodista del estado.

Se trata de una lamentable y retrógrada propuesta que debe ser desechada en el Congreso del Estado, sin la necesidad de análisis.