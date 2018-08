Preparan nueva Ley del Notariado en Quintana Roo

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Gobierno del Estado enviará en los próximos días, la iniciativa para la nueva Ley del Notariado del Estado de Quintana Roo, que entre sus primeros efectos, de ser aprobada, sería frenar la entrega de patentes en los siguientes años de la administración actual.

El Gobierno señaló que el documento está prácticamente listo, por lo que en breve será turnado a la XV Legislatura, para que sea uno de los temas a tratar durante el siguiente período ordinario de sesiones, que arrancará el 5 de septiembre próximo.

“Ahora que se reanuda con un nuevo período de sesiones el Congreso, lo presentaremos en el mismo mes de septiembre. Solo hace falta el último consenso con el propio Consejo de Notarios, para efectos de que ya llegue planchadita”.

Explicó que la idea es que la entrega de las patentes sea con base en un criterio de población y no a consideración o determinación del Ejecutivo, como ocurrió en las administraciones estatales anteriores.

“Ya no más de los criterios personales de los gobernadores, habrá cifras que determinarán, si se debe o no, tener un nuevo notario en el Estado. En los términos de la nueva Ley que se planteará seguramente traerá como consecuencia que no haya notarías próximas”.

Consideró que el número actual supera por mucho, los criterios que se pretende plantear en la nueva legislación, sin embargo, descartó que alguno pueda cancelarse, toda vez que ninguna ley es retroactiva en perjuicio.

De acuerdo con el directorio actualizado de Notarios, de la Secretaría de Gobierno, en Quintana Roo existe un registro de 124 Notarías, aunque únicamente 119 se encuentran en funciones, porque cinco se encuentran suspendidas o canceladas por diversos motivos. Se trata de las Notarías 01, 05, 99, 103 y 116.

En su oportunidad, el presidente del Congreso del Estado, dio a conocer que la XV Legislatura trabaja también en una iniciativa que se analizará, de forma conjunta, con la propuesta que envíe el Ejecutivo.