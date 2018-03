Leyendas decepcionan a aficionados en Cancún

Redacción/SIPSE

CANCUN.- Con una total falta de respeto a la afición que tuvo que esperar más de dos horas de retraso, Leyendas de Chivas derrotó 3-2 al América en un desangelado partido en el estadio Andrés Quintana Roo.

La empresa Scratch Do Ouro, de Alonso Enríquez, organizadora del evento, no dio explicación alguna sobre el retraso, sólo trascendió que los jugadores no querían salir a terminar el juego porque les adeudaban más de 200 mil pesos.

Chivas comenzó controlando el esférico y apenas al minuto de juego, Sergio "Gusano" Nápoles tuvo la primera de gol, pero su remate fue bien controlado por el portero americanista Adrián Chávez, que sin problema detuvo el balón.

Al minuto 9, Camilo Romero derriba a un americanista en el área y el árbitro central no dudó en marcar la pena máxima, así como la expulsión de Romero. El encargado de cobrar el penal fue Antonio Carlos Santos que lo hizo bueno para poner al América 1-0 arriba.

Pero las Chivas no bajaron la guardia y mantuvieron un juego vertical y dinámico para tratar de emparejar las cosas. Al minuto 20, Joel "Tiburón" Sánchez sacó un disparo que pasó ligeramente desviado de la portería de Chávez.

Al minuto 22, Reynaldo Navia logra rematar y anotar el segundo gol del América a pesar del esfuerzo de Martín "Pulpo" Zúñiga, que no pudo quedarse con el balón para el 2-0.

Pero un minuto después vino la reacción del chiverío, Paulo César "Tilón" Chávez remata un balón en el área chica y la manda a guardar, para que Chivas se acerque 2-1 en el marcador.

Sobre el minuto 30, Paulo César "Tilón" Chávez se anticipa a la defensa americanista y consigue enviar el balón al fondo de las piolas para emparejar las acciones 2-2. Con ese resultado se fueron al descanso.

Después de hora y media, por fin los jugadores salieron al terreno de juego para terminar el encuentro.

Chivas salió con todo para tratar de anotar el tercer gol, pero no pudo hacer nada ante la férrea defensiva de los americanistas. Adolfo "Bofo" Bautista tuvo una clara de gol, pero su disparo salió desviado.

Al minuto 66, Renato Rivera aprovecha un descontrol de la zaga águila para anotar el tercer gol de las Chivas, para sellar una victoria en este Tour de Leyendas del fútbol.

Los jugadores Leyendas de Chivas fueron, Martín "Pulpo" Zúñiga, Camilo Romero, Gustavo "Gusano" Nápoles, Héctor Reynoso, Héctor "Pirata" Castro, Ignacio "Nacho" Vázquez, Isaac Romo, Diego Martínez, Joel "Tiburón" Sánchez, Jorge Arreola, Salvador Carmona, Juan Mendoza, Paulo César "Tilón" Chávez y Adolfo "Bofo" Bautista.

Por Leyendas de América jugaron, Adrián Chávez, Juan Hernández, José Antonio "Gringo" Castro, Antonio Carlos Santos, Reinaldo Navia, Marco Antonio Sánchez Yacuta, Raúl "Potro" Gutiérrez, José de Jesús "Chuy" Mendoza, Oscar González y Christian Torres.