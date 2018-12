Invitan a la presentación del libro ‘El acto final’

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con nueve libros en su quehacer literario y escribiendo desde los nueve años de edad, pero haciéndolo de manera formal desde el 2014, la escritora y actual coach Fernanda Cárdenas, “F. Carod”, presentará por primera vez uno de sus libros, el más reciente que escribió y que lleva por nombre “El acto final”, una novela policíaca del siglo XIX, que será presentada hoy en la biblioteca de la Casa de la Cultura de Cancún.

La escritora cuenta que desde niña su sueño fue ser actriz de Hollywood, pero que en la medida en que fue creciendo hizo a un lado ese deseo, que aún sigue latiendo, para dedicarse de manera oficial a la escritura, y ayudar a las personas a través del coaching, escribe tanto en español como en inglés, y asegura que la variedad de estilos y géneros que maneja se debe a su deseo de siempre experimentar con cosas nuevas.

También te puede interesar: Lanzan libro de poemas e historias para niños en Cozumel

“Exploro en muchos géneros, he escrito drama, comedia, terror y me gusta mucho escribir tanto en inglés como en español, este último libro que voy a presentar trata un poco de historia, obviamente es ficción, y el entorno en el que se desenvuelve la historia es México siglo XIX, 1800-1900”, expresó la entrevistada respecto a su obra.

Fernanda cuenta que el personaje principal de su historia en la saga la inventó cuando tenía nueve años y lleva por nombre “Janny Cadwell”, cuenta que estos primeros tres libros los escribió en inglés porque quería ser actriz de Hollywood, por lo que se le daba el idioma inglés y se aprendía los diálogos, recordó que este personaje, a su parecer, era todo lo que ella no era: valiente y segura.

“Escribí un mundo acerca de ella que era nada más para mí, no para compartirlo, pasaron los años, dejé la idea de ser actriz, no estaba escribiendo nada, estuve trabajando en un parque durante 11 años, luego fui a un evento del orador Tony Robbins y me empezó a interesar el coaching, y en ese evento me cayó el veinte de que habían proyectos personales que quería hacer y que había dejado pendientes, así que empecé a escribir”, expresó.

Durante la presentación del libro la escritora compartirá con la asistencia acerca del misterio y de lo que trata, habrá una persona tocando el violín para amenizar la velada y, al final, la gente podrá pedirle un autógrafo a la escritora, comprar su libro por 250 pesos y disfrutar de una copa de vino y algunos canapés.