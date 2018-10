Subsanan error de cálculo pidiendo más libros

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Por tercera ocasión, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) solicitó a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) materiales para más de cuatro mil niños de nivel básico de Benito Juárez, que no fueron incluidos en los cálculos de la dependencia estatal.

Ana Isabel Vázquez Jiménez, titular de la SEQ, admitió que la dependencia incurrió en un error al momento de generar las estadísticas de matrícula escolar, lo cual derivó que los niños tuvieran que trabajar con copias fotostáticas de los ejemplares.

“Fue un error nuestro del área indicada, por lo que tuvimos que realizar un segundo pedido, pero aún tenemos algunas deficiencias y estamos haciendo una tercera y última solicitud porque Conaliteg está a punto de cerrar”, mencionó en una reunión con diputados locales.

De acuerdo con la SEQ, los errores se debieron a que el primer pedido de dos millones 348 mil 10 libros, se realizó utilizando el número de estudiantes registrados durante la preinscripción del mes de febrero -que en ese momento estaba al 40%-, cuando se debió calcular con la proyección.

“Es importante que lo digamos, nuestro sistema de proyección nos ha fallado, las fórmulas nos han rebasado, pero tenemos que comprender que el fenómeno de crecimiento no se ha comportado, de manera regular, de pronto creció la zona norte, la zona centro y la zona sur y esto no se previó en estos estudios, además de que no todos los padres de familia realizan la preinscripción”, justificó la funcionaria.

Por su parte, Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte explicó que de febrero a agosto la matrícula aumentó un 3% más, es decir se inscribieron aproximadamente cuatro mil 260 nuevos alumnos para el ciclo escolar 2018-2019, sólo en el municipio de Benito Juárez.

Hasta el momento este número de estudiantes ha tenido que trabajar compartiendo libros o utilizando copias fotostáticas de los ejemplares, en cuyas hojas no especifica que esté prohibido su reproducción por este medio.