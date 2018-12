Hernán Pastrana deja la presidencia municipal, temporalmente

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Tal como lo anticipó el viernes pasado, el presidente municipal de Othón P. Blanco, Hernán Pastrana Pastrana, presentó este lunes la solicitud formal de licencia ante el Cabildo.

“Circunstancias que transcienden a mi voluntad, y a esta rebeldía de mi mente y de mi corazón que me impulsaron para abanderar las demandas más sentidas de los ciudadanos, me orillan a tomar la siguiente decisión”, dijo el edil.

“Desafortunadamente también en la vida se presentan situaciones imprevistas que trastocan el orden de nuestros compromisos y proyectos; aunque sea esto de manera temporal, son situaciones que tenemos que valorar y atender para solucionarlas”, señaló ante los regidores el alcalde.

Pastrana Pastrana confirmó el viernes pasado que solicitaría licencia, al ser entrevistado por medios de comunicación el viernes pasado tras salir de la reunión que fue convocada en Cancún con motivo de la visita de la líder nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

“Es una licencia que me impulsa a revisarme exhaustivamente con tiempo y con calma porque me di mi ‘zapotazo’ hace poco y yo quiero descartar cualquier daño. (…) No me voy a automedicar, necesito que me lo diga al investigación médica”, dijo el alcalde, de 77 años de edad.

Afirmó que su intención de pedir licencia, la comunicó tiempo atrás al Comité Nacional de Morena y que será la próxima semana cuando formalizará su pedido ante las autoridades del Cabildo municipal.

El 13 de noviembre pasado, el presidente de Othón P. Blanco sufrió un desmayo durante un acto público que era presidido por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

El edil no pudo continuar con el protocolo del evento “Juntos Renovemos Chetumal”, debido a un problema con su salud.

Aquel día, el equipo de prensa del municipio informó que el alcalde tuvo un golpe de calor, lo que le causó un desvanecimiento, en medio del evento.