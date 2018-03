Muestra inconformidad por licencia de síndica

Raúl Balam/SIPSE

KANTUNILKÍN, Q. Roo.- El regidor de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES), Carlos Alfaro Pech, denunció que no aprobó la licencia de la síndica municipal, María Elena Ruíz Molina, porque tiene conocimiento que va por la candidatura a la presidencia municipal de ese instituto político.

Explicó que como representante de ese partido no fue tomado en cuenta, ya que de la noche a la mañana imponen a candidatos como sucedió con la también ex dirigente del PRI, todo porque ahí no le cumplieron su capricho y como enojo se fue al PES.

“De perdido una llamada telefónica para que me informe la dirigencia estatal que representa, Greg Sánchez, de que notifique de que será la abanderada la síndica con licencia, María Elena Ruíz Molina; y por esa situación apoyaremos al movimiento de Nivardo Mena Villanueva, por el Partido del Trabajo”, agregó.

Dijo que Ruíz Molina, a toda costa, muestra sus ambiciones personales, ya que a lo máximo que podría aspirar en el PES sería una regiduría por la vía plurinominal, pero abandonó la sindicatura que le dio la oportunidad el PRI y que al no verse favorecida abandonó el pesebre.

Sin embargo, dijo que como integrante de Cabildo la situación no es fácil, porque Lázaro Cárdenas, no cuenta con mucho presupuesto para poder satisfacer todas las necesidades de las familias.