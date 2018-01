Trámite de licencias foráneas en línea, un fraude

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Alertan autoridades municipales peligro de fraude por presuntas gestiones promovidas en redes sociales, particularmente en grupos locales de Facebook, para tramitar licencias de conducir foráneas a conductores residentes de Playa del Carmen.

Tanto el director general de Seguridad Pública y Tránsito como el secretario general de la Comuna, coincidieron en señalar que es alto el riesgo de adquirir documentos apócrifos o simplemente caer en un engaño.

Las publicaciones señalan que se ofrece “Trámites rápidos, confiables y seguros” para chofer, automovilistas y motociclistas; puntualizando como únicos requisitos enviar fotografías y datos básicos mediante la aplicación Whatsapp sin hacer filas, exámenes y papeleos.

Refieren que son documentos legales originales, mediante el uso de un número local de celular y que para los extranjeros esto representa un costo adicional.

“Eso no se debe de hacer, la dirección de Seguridad Pública y Tránsito no promueve ese tipo de cosas, tal cual. Tienen que venir a las instalaciones y realizar el trámite de manera personal y hacer la prueba de manejo. Lo demás parece no es legal”, dijo Joaquín Morales Hernández, director general de Seguridad Pública en Solidaridad.

De manera complementaria, la Secretaría de General de la Comuna, informó que para obtener dicho documento se debe certificar que se cuenta con la capacidad visual correcta de la persona, físicas, pruebas de manejo y correcta capacitación, por lo que es imposible tramitarla a distancia.

“La probabilidad de que esas licencias sean falsas es muy alta, podrían estar cayendo en un engaño o fraude. En cuanto a las foráneas, si pueden transitar en nuestro municipio, pero si en un hecho de tránsito se requiere la licencia y al verificarla se detecta que es apócrifa, se caería en un problema adicional que no vale la pena”, enfatizó Alberto Farfán Bravo, secretario general en Solidaridad.



Los que sí están obligados a tramitar sus licencias a nivel local, según el Artículo 52 del reglamento municipal de Tránsito, son los operadores de transporte público como taxistas, choferes de camiones urbanos y combis, ya que se ha detectado que anteriormente tramitaban este documento en municipios vecinos supuestamente por agilidad.



El Ayuntamiento de Solidaridad informó que anualmente se tramitan 34 mil licencias para conducir en la dirección de Tránsito municipal, mientras que durante el 2017 la Recaudadora de Rentas informó que en su padrón vehicular actualizado, estaban 100 mil automóviles con placas locales.