Líder empresarial aconseja a cancunenses

José Barón/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Alrededor de 300 personas fueron partícipes de una magistral ponencia que les amplió el horizonte en el mundo de las ventas, la cual fue dirigida por el escritor de varios best sellers, consultor empresarial y líder motivacional Mario Borghino.

“El arte de hacer preguntas”, título de su noveno libro lanzado en el 2017, fue el nombre que el conferencista internacional escogió para compartir información y valiosos consejos de ventas a los asistentes en su mayoría dedicados al área comercial del sector turístico.

La cita fue el pasado jueves 11 de abril en el auditorio del Tec Milenio a las 6 de la tarde. El evento dio inicio con las palabras de bienvenida del rector Israel Garza Castro, quien se manifestó contento de albergar este tipo de conferencias que posicionan al recinto estudiantil como una universidad positiva en el mundo.

Mario Borghino se declaró muy feliz al estar en “una tierra de oportunidad y de sol” como lo es Cancún según sus palabras. Su conferencia tuvo una duración de dos horas durante las cuales compartió consejos para una venta exitosa, utilizando un enfoque de resolución de problemas del cliente. Esto mediante la famosa técnica fundada por Sócrates: la mayéutica, es decir, el arte para obtener información veraz de las personas.

Con frases como “Al ser humano le gusta comprar, no que le vendan”; “No puedo responder una pregunta donde está implícita una respuesta”; “Nadie se toma una aspirina sino le duele la cabeza”; “Si me hubieses servido ya me hubieras vendido”, entre otras, el experto en rediseño de negocios puso a pensar a los vendedores y asistentes en lo que fue una sesión dinámica, donde pudieron cuestionar y retroalimentarse acerca de la eficacia de sus propios métodos y los beneficios de la información obtenida a lo largo de la ponencia.

El uruguayo experto en negocios divulgó técnicas eficaces como la de “El síndrome del 50%”, “el método de Judo” y “Preguntas Inteligentes”, entre otras, útiles para el proceso que implica una negociación entre vendedor y cliente hasta su culmen en una venta. Pues según Borghino: “Eres exitoso si cierras la venta, sino lo haces eres solamente un bien intencionado”.