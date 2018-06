Que me comprueben malos manejos exige líder de taxistas

Gustavo Villegas/ SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.-El proceso de asignación de concesiones de taxis no corresponde a mi periodo y en defensa de los intereses y de la autonomía del Sindicato de Taxistas de Cozumel, repruebo toda actitud dolosa que afecte mi integridad o la de esta agrupación.

De esta manera respondió Miguel Alberto Alonso Marrufo a las acusaciones que le atribuyó Pedro Joaquín Delbouis, el candidato de la Coalición por Quintana Roo del PRI-PVEM-Panal a la alcaldía de Cozumel, en el sentido de que hizo malos manejos en la asignación de concesiones otorgadas en la administración estatal anterior.

Sus declaraciones se suman a las de su hermana Juanita Obdulia Alonso Marrufo, de la Coalición “Juntos Haremos Historia” de los partidos Morena y PT por el mismo puesto quien acusó durante el debate del jueves en Chetumal a Pedro Joaquín de amenazarla para que no se registrara como aspirante.

La noche del jueves los aspirantes a la presidencia municipal de la isla de las golondrinas participaron en el cuarto debate organizado por las autoridades electorales del estado de Quintana Roo.

A los 19 minutos con 39 segundos de la discusión, Juanita Alonzo al hablar del tema de la seguridad hizo una acusación directa a Pedro Joaquín: “candidato, ¿cómo puedes decir que ofreces seguridad si las amenazas que he recibido durante este proceso han sido de tu parte? Y En la primera de ellas fuiste a mi casa para amenazarme para no me registrara como candidata, y si lo hacía, afectarías a uno de mis hermanos.

¿Cómo te atreves a ofrecer seguridad da las familias y por otro lado, basar tu campaña en la amenaza y el miedo?

Aunque la acusación no tuvo respuesta minutos después Pedro Joaquín contraatacó y le planteó a la candidata de la Coalición “Juntos Haremos Historia” que era necesario tener mucho cinismo para hablar del tema de placas de taxis en Cozumel.

“… tu hermano es el líder sindical de los taxistas de Cozumel donde se repartió cerca de 50 placas de la administración de Roberto Borge, donde Juanita Alonso era la Recaudadora de Rentas. ¿Por qué mejor no nos explicas o le preguntas a tu hermano qué paso con esas placas que debieron de haber ido a los martillo y trabajadores taxistas que llevan más de 20 años dentro del sindicato?.

El viernes por la mañana Miguel Alonso leyó un comunicado en el que calificó de irresponsables, imprudentes, malintencionadas y falsas sus acusaciones. También confirmó que el hermano al que se perjudicaría es él.

De igual forma se dijo ser simpatizante del PRI y que en el sindicato todos sus miembros pueden votar libremente. “Mi hermana es la que dejó el PRI y estoy muy orgulloso de ella”, afirmó.