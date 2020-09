Cancún: Sin trabajo, sola y con cuatro bocas por alimentar, así vive Lidia

Cancún.- Hace tres años Lidia Dzul Ha dejó su pueblo, en Yucatán, en busca de un mejor futuro para sus hijos, cuyos padres no han respondido por sus gastos. Hoy en medio de la pandemia, su situación se agrava: no tiene empleo y todos los días sale a buscar la forma de llevarles un plato de comida a la mesa.

Ella tiene 22 años, es la mayor de seis hermanos que crecieron con su papá, luego de que su mamá se fuera de su casa, en Popolnáh.

“Vine con el pensamiento de trabajar para sacar adelante a mis hijos”, asegura.

Desde entonces trabajó como ayudante en cocinas económicas y también ofrecía plátanos fritos en la calle y su sueldo dependía de la cantidad de producto que lograra vender.

Hoy, su situación ha cambiado, no puede ausentarse mucho tiempo de su casa, porque no tiene quien cuide de sus hijos, de entre uno y ocho años de edad. Los más grandes perderán el año, debido a que no tienen forma de seguir las clases a distancia.

Sale todos los días a buscar ropa donada para intercambiarla por alimentos para su familia; también recolecta latas para venderlas como material para reciclar.

“Cuando no sale para la comida, voy al comedor (“de Dios”, ubicado en El Crucero de Cancún). Si tengo para la combi, voy en combi, si no, voy caminando”, indica la joven.

Vive con temor tras huir de una pareja violenta

Su vida ahora en Cancún está llena de temor porque dice haber recibido amenazas del padre de una de sus hijas pequeñas.

“Me amenazaba que me iba a mandar a matar, que donde quiera que yo vaya me iba a encontrar para matarme. Solo me buscaba para amenazas porque no quería yo regresar con él”, compartió Lidia en entrevista telefónica.

Sin embargo, no ha denunciado porque su familia la ha hecho desistir.

“Me dicen - para qué lo vas a hacer, no te van a apoyar, no tienes pruebas-, porque bloqueaba y eliminaba los mensajes”, lamenta la joven.

Por ahora, ha conseguido alojamiento en una palapa a cambio de mantener limpio el terreno, lo cual ha logrado poco a poco.

“Lo único que pido es que me cambien la ropa por comida, yo no quiero nada regalado”, afirma.

Si tienes interés en apoyar a Lidia, puedes contactarla en el Comedor de Dios, que se instala en la zona conocida como El Crucero a las 2 de la tarde, a donde va frecuentemente para buscar comida.