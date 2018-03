Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Por primera vez en 93 años de historia, la Liga Mexicana de Béisbol apostará por un calendario con dos campeonatos.

“En la parte deportiva, les daremos oportunidad a los equipos que normalmente no califican, pues aquellos que siempre acceden a playoffs, sin duda, ya no podrán confiarse. Al apretar el calendario, resultará más emocionante, por tanto, competitiva", afirmóGabriel Medina, titular de Planeación y Estrategia de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

También te puede interesar: Tigres presenta a su 'cuadro renovado' para la Liga

"De cara al segundo campeonato, será una renovación de votos para aquellos que no hayan clasificado, es decir, tendrán la posibilidad de una revancha deportiva. Debe ser exitoso, obviamente el mayor interés de la afición y los medios de comunicación están en los playoffs, ya que existe una mayor venta de boletos y esquilmos en los estadios. En ese sentido, la ecuación debe ser, repito, muy exitosa”, detalló.

Gabriel Medina Director de Planeación y Estrategia de la

Liga Mexicana de Béisbol (LMB). (Ángel Villegas/SIPSE)

El directivo del circuito veraniego, expuso a Novedades Quintana Roo que este nuevo formato, ‘en cuanto a la parte del desgaste físico, hay que tomar en cuenta que el calendario, en su parte regular, sumando los dos torneos, es de 114 juegos, realmente son tres más, con respecto al año anterior’.

"Todas las reglas que se han tomado hasta ahora, no lo dudo, son en beneficio del béisbol y el espectáculo"

“No olvidemos un punto importante: no todos clasifican a la postemporada, entonces eso permitirá a algunos peloteros disfrutar de un receso a la mitad de la campaña. Ya dependerá de cada club si hacen o no pretemporada, celebran amistosos o cuidan a sus integrantes para el siguiente calendario. Tomemos en cuenta que, si bien el último podría culminar el 8 de octubre, con un séptimo desafío en la Serie del Rey, no quiere decir que los demás jugadores no puedan acudir de inmediato a la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). Habrá muchos que descansarán desde antes que inicie la disputa por la Final”, consignó.

Reglas, un beneficio

Medina, fue tajante en cuanto al nuevo reglamento que entró en vigor desde anoche, en el Opening Day, en Tijuana.

“Todas las reglas que se han tomado hasta ahora, no lo dudo, son en beneficio del béisbol y el espectáculo porque ninguna se mete con la intimidad del juego, ninguna (reitera), salvo la de la base por bolas intencional, pero es algo que ya funciona en Grandes Ligas y funciona muy bien”, remató.

Un total de 57 juegos del rol regular incluirá cada torneo,

además de sus respectivos playoffs. (Redacción/SIPSE)

Cámara del umpire

Una de las innovaciones de la LMB, será que ‘este año, en algunos juegos, tendremos la cámara del umpire’. “Los aficionados estarán detrás de home, verán bolas y strikes, además de rectas a más de 95 millas por hora como nadie”, apuntó.