Lilly Téllez presenta iniciativa para someter a juicio político a López Obrador

La senadora del PAN, Lilly Téllez presentó una iniciativa para someter a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a un juicio político y que sea removido de su cargo.

Lilly Téllez afirmó que esta nueva iniciativa de juicio contra AMLO va en serio, y tiene como objetivo inhabilitarlo y separarlo de su cargo.

A través de sus redes sociales, la legisladora, que inicialmente militaba por Morena, sometió a consideración la reforma del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución, en materia de juicio político al presidente de la República.

De acuerdo con su publicación, esta iniciativa busca la destitución del presidente y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos. Así como cargos, comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, durante un periodo de uno hasta 20 años. Sin embargo, estas sanciones sólo podrían proceder si el mandatario incurriera en alguna de las siguientes faltas.

*Razones por las que se puede someter a juicio político a AMLO

*Ataque a las instituciones democráticas

*Ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal.

*Violaciones a los derechos humanos

*Ataque a la libertad de sufragio

*Usurpación de atribuciones

*Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales

*Violaciones graves o sistemáticas a los planes, programas, y presupuestos de la Administración Pública Federal

*Las omisiones de carácter grave

Expertos opinan que el cambio de Guardia Nacional al Ejército, opacaría rendición de cuentas

La reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) necesita de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados federal que, hoy en día, no tiene el partido del presidente, Morena.

La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de concretar una militarización de la seguridad pública del país, al pasar el control de la Guardia Nacional a la Sedena, traerá consigo un mayor debilitamiento de las instituciones de seguridad, especialmente de las policías, además de una menor rendición de cuentas en la materia, opinaron expertos.

Lisa Sánchez, directora General de México Unido Contra la Delincuencia, organización integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, que suma más de 300 organizaciones y personas que buscan revertir la militarización de la seguridad pública, llamó a reconocer que hay evidencia suficiente para sostener que entre más tareas de seguridad pública se le dan a las fuerzas armadas, habrá más debilitamiento de las instituciones de seguridad, ya que “entre más tareas de seguridad le das a los militares, peores policías tienes”.

Lo cual se suma a un menor financiamiento, menos profesionalización y menos observación. En general, dijo, se podría presentar una baja en la prioridad, tanto a nivel federal como local, del desarrollo policial.

Más militares en las calles no significan más seguridad, ya que se ha observado que un mayor número de soldados no reducen los delitos de alto impacto como los homicidios y, al contrario, dijo, se llega a generar el famoso efecto cucaracha que extiende la violencia por todo el país.

La activista indicó que la implicación que tendría la propuesta esbozada por el presidente es menor transparencia en el uso de los recursos de seguridad pública y nacional, así como menor rendición de cuentas sobre la efectividad de las acciones, capacitación y cumplimiento de la ley, debido a que las fuerzas armadas tienen la capacidad de clasificar toda su información y ocultarla del escrutinio público.

Más militarización

Por su parte, Eunice Rendón Cárdenas, exsecretaria Ejecutiva Adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coincidió que desde un inicio la estrategia del presidente López Obrador ha sido la militarización de la seguridad pública, lo cual quedó firme con la creación de la Guardia Nacional que, desde su nacimiento, ha tenido en su ADN a los militares.

Por ello, añadió que ante la evidente militarización de la seguridad pública, se debe priorizar el buscar que exista un tema de proximidad ciudadana, que implica un acercamiento real de los integrantes de nueva posible fuerza militar con la ciudadanía.

Además de que lamentó que el propio presidente se ha olvidado de su promesa más fuerte en la materia, que fue ir a las causas que generan violencia y delitos “y eso se llama prevención social de la violencia y el delito y creo que no ha habido recursos para eso.

“Creo que también lo hace ahora, (el cambio en la GN) porque el tema de seguridad sigue siendo un reto y no se han visto mejoras muy grandes en la materia (…) entonces yo creo también es en razón de eso, que él cree que si ya apostó por lo militar se debe apostar por completo”, dijo.

Duros reveces va a tener este señor porque ya que una vez fue desaforado cuando fue Regente, después con tantas violaciones a la Constitución, el querer manipular los afores del dinero del Ejército y principalmente por haber obstruido la justicia en tantas ocasiones, tal como lo quiere hacer ahora con el señor Bartlett, quien resulta ser un prófugo, pero debe estar consciente que si lo citan a declarar y no va estará considerado como un prófugo de la justicia.

Morena, retroceso y corrupción Electoral

(Luis Pazos)

En dos años y medio de gobierno, Morena no logró una transformación económica hacia un modelo nuevo, diferente, sino un retroceso al PRI de los años 70 del siglo pasado. En la política no hubo una transformación, sino un regreso a las mismas tranzas, desviación de millones del presupuesto, violación de las leyes electorales y compra de votos, igual o peor que el PRI del siglo pasado.

La esperanza de millones de mexicanos de que Morena acabaría con la corrupción se terminó en este proceso electoral.

En 2018, Morena logró 53 por ciento de los votos, en 2021 a pesar de utilizar toda la fuerza y recursos del Estado para conseguir votos, bajó alrededor de 40 por ciento. Su mayor votación fue en el campo, con las mismas estrategias de compra de votos del PRI del siglo pasado.

El costo de cada voto obtenido por Morena en 2021 lo considero 10 veces mayor al de 2018. Difícil conocer la cantidad exacta desviada del presupuesto federal y de las tesorerías estatales, donde los gobernadores son de Morena, a las recientes elecciones.

Engañaron a los electores, amenazaron con quitarles los apoyos a los que no votaran por Morena, visitas de casa en casa ofreciendo dádivas a cambio del voto. Pedían copia de la credencial de elector para intimidar a la gente humilde de que le quitarían todos los apoyos si no votaban por Morena. Les dieron cheques por el triple de ayuda un mes antes de las elecciones, las que dejaron claro la falta de ética y honestidad de los dirigentes de Morena en materia electoral.

El poder a toda costa: engaños, corrupción, reparto de dinero, intimidación y mentiras, la constante de un partido que fue la esperanza de millones de mexicanos, pero que, en su ansia de perpetuarse en el poder, violó leyes electorales y compró descaradamente votos, no igual sino peor de como lo hizo el PRI el siglo pasado.

El objetivo de Morena parece ser eternizar a su presidente en el poder, como Mao, en China; Stalin en la ex URSS; Castro, en Cuba; o Chávez, en Venezuela, que acapararon el poder hasta su muerte. Buscando esa meta descuidaron el presente: empeoraron la economía, crearon expectativas económicas negativas, asustaron la inversión y causaron más daño a los mexicanos que el Covid-19.

Y es por ello que “se dice” que ahora hay 25 mil demandas en contra de Morena ya que se demostró que estaban entregando cantidades enormes de dinero a los votantes.

Pero estamos viendo cómo con todo lo que ha llevado a cabo a base de mentiras, de engaños y con querer estar siempre por arriba de la ley, está demostrando este señor que quien realmente tiene un serio problema mental es él y no la oposición ya que ésta ahora ha ido organizándose cada vez más y de mejor manera ya que lo único importante es rescatar al país para que no le sigan haciendo más daño y eso se ve con un retraso de 37 años en la economía, con cero inversión por parte de cadenas hoteleras, donde ha habido inversiones extraordinarias durante los últimos 18 años y la protección que está demostrado, en los varios estados donde ganó y donde los cárteles operaron abiertamente a su favor con la compra de votos e inclusive en algunos de los estados del norte, estas organizaciones criminales llegaron armados con ametralladoras y rifles de asalto, entonces aquí cabe preguntar para qué quiere una Guardia Nacional si protege a los narcos.

Y dónde está el secretario de la Marina mexicana

El 21 de mayo de 2021, el secretario de Marina Rafael Ojeda cuestionó el trabajo de jueces y ministerios públicos en casos de tráfico de drogas; mientras el presidente dio a conocer la exoneración parcial del ‘Marro’.

“Tenemos que cerrar bien el círculo porque si no, se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, “parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial” y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención.

Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos”, aseguró.

El almirante afirmó que en cualquier caso debe cuidarse la fiscalización y judicialización porque no tienen “muchas ayudas de jueces y ministerios públicos”.

Recientemente se le vio el 1 de junio de 2021, durante la ceremonia por el Día de la Marina, en la explanada de la Escuela de Marina Mercante, en el puerto de Veracruz, por primera ocasión se celebró el Día de la Marina, con el que se recuerda que el 1 de junio de 1917 zarpó de esa ciudad por primera vez un buque mercante nacional con tripulación exclusivamente de mexicanos por nacimiento.

El titular de la dependencia, José Rafael Ojeda, aseguró que no hay ni habrá militarización en esas 117 zonas de entrada al país, sus aduanas y las Administraciones Portuarias Integrales (APIS) -en los litorales-, en todas las cuales lo que se pretende es enfrentar la corrupción.

Entonces ahí está en entredicho porque nadie ha vuelto a decir nada acerca del secretario de la Marina, habría que ver en donde está el Secretario de la Marina quien valientemente denunció como algunas autoridades y jueces están protegiendo a los narcos.

Esto es una situación que nunca se había visto y por ello ya llegó el momento de decir ¡Basta! es suficiente todo lo que se le ha permitido hacer a este delincuente a quien además habrá que sumarle los delitos que ha cometido como presidente y los delitos que cometió como gobernador, como cuando estallaron los pozos petroleros y donde hubo muertes dolosas.

Todo este tipo de asesinatos premeditados se persiguen de oficio,, no expiran, y lo importantes es que la república inicie la recuperación de los tres poderes que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial para poner los frenos necesarios para que no vuelva un poder ejecutivo a cometer tantos errores.

Ya vimos cómo el Partido Revolucionario Institucional falló, cómo el Partido Acción Nacional falló, cómo el Partido de la Revolución Democrática falló y cómo ahora Morena ha fallado y está rodeado de puros delincuentes, ya no queremos un narco país y mucho menos que una narco política nos rija.

En lo personal, la opinión es que nunca es tarde para revertir y revocar todas estas acciones bélicas, así como también la acción del envío de petróleo que se estuvo mandando a Venezuela la cual pagó con alimentos al señor Ebrard y a su socia, es importante recordarles que el petróleo es del pueblo, no de los que trabajan para el pueblo, entonces nunca es tarde para acabar con el mal y que triunfe el bien

En aumento la desaprobación de

Sheinbaum y AMLO en la CDMX: Reforma

Recientemente ha crecido la desaprobación de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, así como del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la capital.

Actualmente son más los capitalinos que desaprueban el trabajo de AMLO como presidente

De acuerdo con una encuesta realizada por Grupo Reforma, la popularidad del primer mandatario en la CDMX cayó 11 puntos, por lo que al día de hoy son más los capitalinos que desaprueban su trabajo como presidente.

Mientras que el nivel de aprobación al Gobierno de Claudia Sheinbaum cayó igualmente 11 puntos en lo que va del año, ubicándose en 53 por ciento, por lo que hay desaprobación en la gestión de su trabajo como jefa de Gobierno capitalino.

Indica Reforma que, a la par de dicha caída en su popularidad, los capitalinos perciben un deterioro de la seguridad pública en la Ciudad.

Con esto queda bien claro como el nepotismo no funciona.

López Obrador defiende a Bartlett de una investigación sobre asesinato de “Kiki” Camarena

Tras una investigación que señala a Manuel Bartlett por el asesinato de “Kiki Camarena”, agente de la DEA, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo defiende ante lo que calificó como una “campaña de desprestigio”.

“Es público y notorio de que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios, porque el licenciado Bartlett ahora es encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados, y cada que pueden, se le lanzan y si no es por eso, es por el 88. Son los dos temas y lo que se tiene que tener son pruebas”.

En ese sentido, el primer mandatario destacó que en caso de que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea investigado por Estados Unidos, ni él ni la Fiscalía General de la República están informados.

Asimismo, durante una conferencia de prensa enfatizó que se debe proceder en caso de haber pruebas; de lo contrario reiteró que no se puede “linchar políticamente”.

“Nosotros no vamos a proteger a nadie, pero también que se vaya a aclarando de que son a veces cuestionamientos que no tienen sustento, que no tienen fundamento; es mucha carga ideológica, política y sin argumentos, pero también no está mal, no está prohibido”.

Cabe mencionar que en mayo, la revista Proceso publicó un artículo en el que asegura que si el director de la CFE ingresara a Estados Unidos, sería “detenido de inmediato” para ser interrogado por el caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Camarena.

Eso sí que es un delito y la única manera con la que podría liberarse Bartlett es presentarse en Estados Unidos para que lo arresten como delincuente y para que sea juzgado, si lo encuentra inocente pues muy bien pero si no que cumpla con cárcel los delitos cometidos porque es inaceptable que un ministro este en funciones mientras tenga ese tipo de antecedentes y hasta que no lo juzguen, tanto en el sistema mexicano como en el sistema estadounidense es culpable.

Seis deficiencias que provocaron el

desplome de la L12 del metro: DNV

Deficiencias que provocaron el desplome de la L12: Señala el informe del peritaje preliminar de la Línea 12 del Metro, que el desplome del pasado 3 de mayo se debió a una falla estructural asociada con al menos 6 deficiencias en la construcción.

Así lo dio a conocer el dictamen elaborado por la empresa noruega DNV, contratada por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) para hacer una investigación independiente.

6 deficiencias que provocaron el desplome de la L12

1.- Proceso de soldadura de los pernos Nelson.

2.- Porosidad y falta de fusión en la unión de pernos y trabe.

3.- Falta de pernos en las trabes que conforman el conjunto del puente.

4.- Diferentes tipos de concreto en la tableta.

5.- Soldaduras no concluidas o mal ejecutadas.

6.- Supervisión y control dimensional en soldaduras de filete

La investigación, la cual aún no concluye, encontró entra las deficiencias, deformación en las trabes, en patines y almas que las conforman; también identificó roturas en almas de las trabes, perfiles de ángulo y placas de conexión.

La empresa DNV documentó con fotografías los daños detectados que incluyen la deformación de vigas del viaducto elevado, las fracturas en la estructura metálica y el desprendimiento de los materiales de refuerzo.

De esa forma, se observa el rompimiento de pernos que habían sido soldados, de manera deficiente, a las trabes de acero, e incluso se halló que a algunos de ellos no se les quitó los anillos cerámicos que se colocan previo a la soldadura, lo cual concuerda con un reciente reportaje publicado por The New York Times.

La compañía noruega DNV sostiene que el objetivo del estudio es identificar qué fue lo que originó el percance (causa inmediata), así como detectar problemas sistémicos que, si se cambian, podrían evitar que ocurra un incidente similar.

Todas estas fallas, sean en las construcciones de cualquier línea del metro como de los puentes y pasos a desnivel que se han hecho, de no estar en buenas condiciones para su uso son hechos criminales y por ello los responsables deben de pagar, caiga quien caiga.

Netflix estrena Red Privada ¿Quién

mató a Manuel Buendía? en julio

El documental explora el asesinato del periodista en 1984 y las diferentes teorías sobre el caso que, hasta hoy, sigue siendo un misterio.

Netflix ha revelado la fecha de estreno de su nuevo documental Red Privada ¿Quién mató a Manuel Buendía? sobre el periodista de investigación mexicano. Será el próximo 14 de julio que esté disponible en su catálogo.

El filme es la ópera prima de Manuel Alcalá que ha trabajado para cintas como Museo (Alonso Ruizpalacios, 2018) y Bellas de noche (María José Cuevas, 2016). Se trata de documental explora “el asesinato del periodista en 1984 y las diferentes teorías sobre el caso que, hasta hoy, siguen siendo un misterio”; como señala Netflix en un comunicado.

El documental es narrado a través de algunas de las icónicas columnas que distinguieron al periodista Manuel Buendía en la voz del actor Daniel Giménez Cacho.

Aún no tenemos trailer, pero Netflix ya ha revelado algunas imágenes del filme y su póster oficial.

Será interesante ver este documental ya que nos despejaría muchas de las dudas que se han quedado guardadas al paso del tiempo y de las cuales es importante saber realmente que fue lo que sucedió ya que hasta el momento al señor Juan Moro lo marcan como el asesino, aun cuando nunca han demostrado su culpabilidad.

Esto demuestra como “actuaban” los poderosos de esa época, entre los principales están el señor Bartlett, el señor Salinas y el señor Morales Lechuga, quienes utilizaban a todo tipo de gentes para crear “chivos expiatorios” para que pagaran las culpas, en otras palabras “pagaban justos por pecadores”.

Ese caso se debe de abrir y llevar una investigar a fondo para poder deslindar responsabilidades y de este modo devolver la credibilidad y la aceptación de la sociedad a los inocentes que pagaron injustamente y también para que juzguen y castiguen a estos hombres malos.

En lo referente a este caso y con respecto a los cargos que le hicieron a Juan Moro Ávila, resultó ser un “presunto” asesino de Manuel Buendía, pero hasta la fecha esto es una falacia ya que nunca se demostró, ni se comprobó que el fuera el asesino.

Entonces se debe de ratificar (confirmar la validez o la verdad de una cosa que se ha dicho o se ha hecho anteriormente) la realidad de la historia porque de no ser así todo esto resulta ser una vil, vulgar y visceral acción por parte del secretario de Gobernación en aquella época.

Así como también del señor Morales Lechuga ya que ellos fueron los que inventaron, con declaraciones falsas, una acusación sin fundamento administrativo, lo que resulta ser una burla a la ley y al Estado de derecho.

Todo esto debe ser ratificado y deben ser llevados a la corte para ser juzgados, ya que “dicen” que Buendía fue ejecutado por orden de Miguel de la Madrid, porque el periodista poseía unas fotografías de violaciones animales que llevaba a cabo con su “amiguito” Ramón Aguirre.

Es por ello y para que la historia tenga la posibilidad de corregirse, se deben tener los datos correctos y verídicos de esta situación para quede todo totalmente claro ya que la mentira dura hasta que la verdad llega.

Carta dirigida a mis cuates (Ya saben quién, sigue en Neptuno) Carlos Alazraki

Esta rifa me gusta más que la del avión porque es mucho más seria

Mis Queridos Brothers: Miércoles de flojera. Miércoles de que aquí en México no pasa nada.

Y otro miércoles de otra mañanera.

Y además, otro miércoles escribiendo mi Carta Semanal para mañana jueves.

Y aunque no me crean, es muy difícil escribir un artículo cuando estamos viviendo en un país donde –según nuestro presidente– gracias a Dios no pasa nada.

De hecho, estamos viviendo en un país que está mejor que nunca. Aquí en México, todo es felicidad y todo está en paz.

¿Y cómo escribir una crítica a nuestro gobierno cuando tenemos un “Bombón” de presidente?

México Lindo y Querido:

Estamos muy contentos y aunque el “Bombón“ de nuestro presi diga una cosa en las mañaneras y la realidad sea otra, no hay problema, sus datos son y serán siempre los correctos.

Les daré unos ejemplos para que se rían y se pongan de buen humor:

Este mes, se ha vuelto a romper el récord con más asesinatos en nuestro país y nuestro presi… Chitón… Ni siquiera lo menciona…..

Entramos al semáforo verde cuando en este mes, se vuelven a incrementar los decesos por el Covid-19.

Y en lugar de abordar este tema en la mañanera, nuestro presi prefiere platicarnos que cuando se vaya a La Chingada (su rancho), ya no volverá hablar de política.

El desempleo se incrementó con otros 500 mil mexicanos. ¿Y nuestro presi? Bien gracias.

“Bombis“ prefiere hablar de las elecciones en lugar de darnos la solución a esta tragedia.

¿Y qué decir de López-Gatell? ¡No manchen! ¡¡¡Le acaba de asignar más chamba a su subsecretaría de basura!!! Porque esta bestia ha hecho tan extraordinario trabajo con la pandemia en la que nada más se han muerto 600 mil personas que, por supuesto, ¡se lo merece!

Y otra vez…

¡¡No remanchen!!

Güeyes:

¡¡Este 15 de septiembre “Bombón” va a rifar un palco en el Estadio Azteca y unas casas decomisadas a los narcos!! ¿A poco no está chido?

Imagínense que un güey de Hermosillo ¡¡se gane el palco!!

¿O que un ciudadano humilde en Mérida se gane una casa del narco en Colima y ni siquiera tenga lana para su mantenimiento?

¿No está genial?

Les juro que esta rifa me gusta más que la del avión.

Porque sin duda, es mucho más seria.

Porque a diferencia del avión, sabíamos desde el primer día que esa rifa era una mam….

Ya que, por supuesto, nunca iba a entregar el avión.

¿Pero esta?

¡Esta sí es rifa!

Y mientras llega el 15 de septiembre, seguiremos viviendo en el país de aquí no pasa nada. Seguiremos viviendo felices, felices y muy felices.

Y como remate:

¿Se enteraron que nuestra adorada regente de nuestra ciudad, la señora Claudia Sheinbaum, siendo tan políticamente incorrecta, ya dijo que NO VA A RECIBIR a las y los alcaldes de la oposición que ganaron en esta elección?

¿A poco no es de risa? ¿No me digan que este gobierno de la ciudad no es un chiste y unas basuras de cuarta?

Pero, en fin, mis queridos brothers. Los tengo que dejar. Me tengo que ir a lavarme los dientes e irme a dormir. Porque sino mañana no me levanto a tiempo y me puedo perder la Isla de la Fantasía…

¡Perdón! La mañanera del “Bombón“.

[email protected]

“El narco operó para Morena en elecciones”,

acusa bloque opositor con Loret de Mola

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, líderes de la coalición Va por México aseguraron que además del uso de programas y de la imagen del presidente, en las elecciones la delincuencia organizada trabajó en beneficio de Morena

En el episodio 48 de su espacio para Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola entrevistó a los líderes del bloque opositor “Va por México”, Marko Cortés (PAN), Jesús Zambrano y Alejandro Moreno (PRI), quienes aseguraron que en las pasadas elecciones la delincuencia organizada operó para Morena.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que además del uso y abuso de programas sociales y de la imagen del presidente, la delincuencia organizada se metió en el proceso electoral para apoyar a los candidatos de Morena en muchos estados.

“Esta coalición resistió no solo el embate del gobierno, que era el principal vocero López Obrador, esta coalición resistió hasta la intervención de la delincuencia en el proceso electoral”, expresó.

Por su parte Jesús Zambrano aseguró que “el narco operó para Morena, trabajó para que Morena ganara” y que las pruebas están en las denuncias hechas en Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa; en el levantamiento de personas, entre ellos representantes de casillas de la oposición y los robos de casillas el día de la elección con metralleta en mano.

Cortés Mendoza también acusó que otro de los casos de violencia post electoral, en donde la delincuencia benefició a Morena, fueron las amenazas a candidatos que trataran de impugnar una elección.

“Es una narcodemocracia hacia la que vamos transitando”, afirmó Zambrano.

“Si el presidente no hubiera intervenido como lo hizo con todos los programas y su propia imagen y si no hubiera intervenido el narcotráfico, hoy México tendría un congreso distinto”, agregó el líder del PAN.

Delincuencia benefició a Morena en Sinaloa

En entrevista con El Universal, Mario Zamora Gastélum, senador priista y ex candidato a la gubernatura por los partidos PRI, PAN y PRD, reveló que la elección en su tierra natal se vio empañada por hechos violentos, a cargo de grupos delictivos que habrían buscado beneficiar a la coalición Morena-PAS.

Zamora Gastélum explica que la mayoría de las personas que fueron víctimas teme denunciar. No obstante, las violencias para forzar o impedir el voto quedaron asentadas en videos y fotografías que circulan en redes sociales.

También hubo denuncias de parte de Loret de Mola en referencia a delitos cometidos por Morena en el sentido de haber estado repartiendo muchísimo dinero para comprar a los votantes, de ser así, se deben de juntar suficientes pruebas para poder rescindirle el registro a Morena como partido, ya que por todos los delitos e infracciones que cometieron no demuestran otra cosa más que ser una bola de vulgares delincuentes.

