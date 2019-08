Limpian Playa del Carmen de anuncios espectaculares

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Las autoridades de Solidaridad retirarán 914 anuncios espectaculares distribuidos por la ciudad, que fueron autorizados a lo largo de los últimos años por administraciones pasadas, pero que actualmente ya no cuentan con permisos para su operación.

Antonio Terrazas Lara, director de Infraestructura, informó que de los 999 promocionales, únicamente 85 pagan sus permisos.

De los irregulares, 314 se ubican en predios privados, pero sin pagar al ayuntamiento alrededor de 40 mil pesos mensuales entre todos; y 600 más se ubican en la vía pública, lo cual está prohibido,

“El Reglamento de Anuncios sí permite usufructuar los espacios privados con este tipo de anuncios, pero solo 85 están al día. Los 314 desconocemos si hayan pagado anteriormente, pero en esta administración no están al día y tendrán que regularizarse o de lo contrario serán retirados; los que de plano no pueden estar son los que están en la vía pública porque eso no está contemplado en la norma”, dijo.

El funcionario ofreció una rueda de prensa para anunciar que tanto los 600 que se ubican en vía pública, como los que están en espacios privados pero sin pagar, comenzaron a ser retirados por personal de esa dependencia en esta semana, sumando hasta ayer 18.

Dijo que es una omisión que se cometió en administraciones pasadas, pues algunos de ellos tienen varios años de estar en la calle, sin que esa comercialización de espacios represente ingresos para el gobierno.