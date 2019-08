Llega a Q.Roo alta especialidad en cirugía de mano

Redacción

CANCÚN.- Cancún cuenta ya con una opción para aquellos pacientes con algún padecimiento severo en la mano.

Como una mordedura de un cocodrilo o la caída de una motocicleta, quien es hasta hace unos meses, solo tenían dos opciones: trasladarse a otra parte del país en busca de atención o resignarse a la amputación.

Jacques Mikhail Rosales Medina, recién instalado en Cancún, es el único médico cirujano de alta especialidad en mano que hay en toda la región Peninsular. Incluso a nivel nacional es un área de la medicina poco abordada.

Miembro de la Sociedad de Cirugía de Mano de Occidente, afirma que en Quintana Roo los accidentes de mano son más comunes de lo que parece: mordeduras de peces de gran tamaño, lesiones severas al bucear, accidentes en motocicleta, entre otros.

Desde su llegada al Caribe Mexicano hace unos cuatro meses, Rosales Medina ha practicado alrededor de 40 cirugías, pues dice, que en el estado hay un fuerte rezago, principalmente en el sector público.

“Yo me interesé en venir a Cancún porque vinimos con unas campañas para operar a niños de nervio periférico del brazo, pero haciendo algunas encuestas nos dimos cuenta que no había nadie que trabajara traumas de mano, por ejemplo, ante una mordedura de tiburón no había de otra más que amputarle el brazo. Entonces por eso vinimos, yo hago salvamento de extremidades, microcirugía y además las lesiones del nervio periférico”, dijo a Novedades Quintana Roo.

Explicó que para los procesos de reconstrucción, detalló, se estudia cada caso y se evalúan las necesidades de cada uno.

“Valoramos en la primer cirugía el daño que tienen y después se toman tejidos de la propia persona, por ejemplo, si hay una lesión de algún nervio, se toma de otra parte del cuerpo y se hace como un injerto para que pueda formarse nuevamente ahí. Lo mismo en el caso de los tendones”, refirió.

Además de la reconstrucción, Jacques Mikhail Rosales Medina quien realizo su especialidad en la Universidad de Guadalajara trata en el consultorio 303c del Hospital Galenia otros padecimientos como deformidades en los dedos, Síndrome de túnel de carpo, tumores de mano, secuelas de quemaduras, malformaciones congénitas, entre otros problemas de alta especialidad relacionados con la mano.

Jacques Mikhail Rosales Medina, que además labora en el hospital Amerimed de Cozumel, adelantó que en septiembre llevarán a cabo en este hospital una campaña de atención a personas con consulta a bajo costo, para padecimientos menores, como gangliones, tumores de la mano o deformidades por artritis reumatoide.