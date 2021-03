Llega el jueves otro cargamento de vacunas contra Covid-19 en Chetumal

El gobierno federal confirmó que el jueves 18 de marzo, Quintana Roo recibirá el segundo cargamento de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Sinovac, las cuales llegarán directamente al municipio de Othón P. Blanco.

Sin embargo, aunque no se ha definido cuántas dosis serán, estas serán de uso exclusivo para adultos mayores de la capital, en donde habitan 25 mil 741 personas mayores de 60 años.

José Antonio Danel Beltrán, presidente del Colegio Médico de Quintana Roo, insistió en que es necesario dar prioridad a los trabajadores de este sector debido al peligro que tienen al tratar con pacientes con síntomas sospechosos de COVID-19.

“Creemos que la estrategia no es la adecuada, que bueno que los adultos mayores ya se están vacunando, pero van a acudir a una consulta médica por alguna otra cuestión que no sea COVID y los va a atender un médico que no está vacunado y el riesgo que eso significa”, dijo.

El especialista advirtió que también se corre el riesgo de comprometer los servicios hospitalarios, y no por la ausencia de camas, sino por la posibilidad de reinfección que existe por parte del personal.

“No puede ser posible que no se haya hecho bien la logística de esa vacuna, no sabemos si es mala o si es con fines electorales por la época en la que estamos”, dijo.

La vacuna de Sinovac es un biológico hecho de virus inactivado, que fue realizada mediante la cepa CZ02 de coronavirus que actúa como adyuvante, para el reforzamiento de la respuesta inmune.

Esto quiere decir que no puede causar la enfermedad, pero sí puede ayudar al sistema inmunológico a crear una barrera contra el SARS-CoV2 y cuya eficacia fue del 91.2% de acuerdo a los resultados de la Fase 3 de estudio, que se llevó a cabo en Indonesia.

La vacuna consta de dos aplicaciones, la segunda puede ser suministrada hasta 28 días después de la primera.

