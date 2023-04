Llega el programa ‘Abre los ojos con Marybel’ a la región 95 de Cancún

Con el objetivo de ampliar el acceso a la salud visual a más cancunenses, la senadora de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas, recorrió las calles de la Región 95 de la ciudad, para presentar a sus habitantes las brigadas de salud visual ‘Abre los ojos con Marybel’.

El programa ‘Abre los ojos con Marybel’, brinda cirugías de cataratas y carnosidad a bajo costo, siendo este uno de sus compromisos para mantener la cercanía con la gente, tal y como ha instruido a los funcionarios morenistas el presidente López Obrador.

Durante su recorrido, Marybel Villegas se acercó a los ciudadanos para compartir los detalles del programa de salud visual que impulsa.

“Desde muy temprano estamos aquí, visitando a mis amigos de la Región 95 en Cancún, donde me he encontrado con muchos ciudadanos que tienen necesidades específicas y a quienes con todo mi entusiasmo he escuchado, para ayudarles en lo que pueda. Además, les presentamos el proyecto ‘ABRE LOS OJOS CON MARYBEL’ que ha sido todo un éxito y me ha llenado de muchas satisfacciones, pues hace apenas unos días ya fueron operados los primeros pacientes, resultado de las dos primeras jornadas y solo puedo decir que muchas gracias, y que vamos por más”, indicó la morenista.