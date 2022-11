Llegan a Quintana Roo oleada de migrantes: Cisvac

Quintana Roo ha recibido en lo que va de noviembre, casi la misma cifra de migrantes que se registraron durante el mes pasado, por lo que tiene un registro de más de 320 extranjeros, por arriba del promedio mensual en lo que va del año.

Marilyn Torres Leal, presidenta de Fundación Cisvac, que atiende a personas migrantes, comentó que durante este mes se han recibido cerca de 150 personas, y el mes pasado una cantidad similar, en su mayoría pertenecen al contingente venezolano que quedó detenido en Tapachula, Chiapas.

“Empezaron a llegar desde el 14 de octubre. De venezolanos se ha recibido a 288 migrantes, pero también se han atendido 68 personas de diferentes nacionalidades (…) Hay que ubicarlos en casa de paisanos o en algún otro lado porque aquí no hay refugio para esta gente” , señaló.

Cabe señalar que según la directora en Cisvac, alrededor de 50% de estas personas pretenden quedarse, y el resto tiene intenciones de volver a su país de origen, pero debido a que no tienen papeles migratorios que acrediten su estancia, conseguir sustento es bastante difícil, pese a que en la fundación se ofrece principalmente ayuda con comida a más de 90 personas al día.

“Desde enero hasta el pasado sábado se han atendido mil 832 personas, de las cuales, alrededor de 300 personas cuentan con la tarjeta de visitante por razones humanitarias, aunque hay otras formas de regularización” , dijo.

Agregó que de esas casi dos mil personas, alrededor de 130 ya cuentan con residencia permanente. Asimismo, Torres Leal reiteró que el proceso para conseguir la tarjeta de visitante por razones humanitarias tarda tres meses, tiempo en el que no pueden trabajar por falta de documentos; y otros nueve para obtener la residencia permanente.

Pero además, se espera recibir otros 150 migrantes para el fin de año. Ante esta situación y la falta de instalaciones especiales para alojar a estos migrantes, tuvo lugar la Cena de Banderas de la fundación, con la que se logró recaudar alrededor de 120 mil pesos con la asistencia de más de 320 personas “Será destinado a la ‘Casa Sureste’ en la Región 247, donde se alojarán al menos 128 migrantes.

Lo recaudado es para la primera barda perimetral, y para el 2026 debe estar terminado (…) La gente puede apoyar a estas personas donando alimento no perecedero, así como ropa o calzado que no se use.