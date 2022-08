El patrimonio de más de 22 mil habitantes de nueve colonias de Chetumal resultó afectado por las inundaciones del pasado jueves, ya que en algunos hogares el agua alcanzó niveles de entre 60 centímetros a un metro de altura.

Durante un recorrido por algunas de esas colonias, se observó a varios vecinos realizando labores de limpieza dentro de sus hogares, además de sacar al sol algunos muebles, mientras que en las paredes completamente húmedas, eran visibles las huellas que dejaron las inundaciones.

Doña Juanita Hoy Oliva relata que inicialmente se negó a irse de su casa a pesar de la insistencia de sus hijos, pero conforme empezó a subir el nivel del agua uno de ellos fue por ella.