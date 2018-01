Lluvias causan 45% de ausentismo escolar

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Tras las lluvias registradas ayer durante la noche del martes y madrugada de ayer, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), registró un 45% de ausentismo escolar debido a que a la hora de la entrada del turno matutino la lluvia seguía.

“Tuvimos una reunión entre los supervisores de zona, y como resultado del encuentro y el diálogo, la SEQ giró la instrucción de apoyar a los alumnos en cuanto a prórroga para la hora de entrada, y la recepción de tareas, esto debido a las condiciones climatológicas que prevalecerán en los próximos días”, informó Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte.

Eran las 6:30 horas de la mañana de ayer, el sol no había salido, y una densa nube gris estaba sobre la ciudad, se escuchaba el impacto de las gotas de lluvia sobre techos, plantas, calle, charcos y por ningún lugar se vislumbraba una remota posibilidad de que el agua cediera, para que los menores pudieran acudir a sus respectivos planteles educativos.

Los minutos transcurrían, un minuto, cinco, 10, 15, 20, 30, la hora de entrar a clases llegó, y de los más de 147 mil estudiantes de nivel básico en Benito Juárez, poco más de 80 mil 800 estudiantes fueron llevados a los centros escolares, debido a que los padres de familia trabajan; el resto se quedaron en casa a descansar.

“No los podemos obligar a ir, sabemos que las condiciones climatológicas son variadas, y lo que apremia es resguardar la salud de los menores, no habrá sanciones a quienes no asistan, y se dará todo el apoyo y facilidad a los menores que por estas razones no se presentaron”, comentó Gorocica Moreno.

El lunes pasado, con el regreso a clases tras el receso escolar por las fiestas decembrinas, hubo un ausentismo de alumnos de 15% por el cambio de clima y las personas que no habían regresado de las vacaciones, en esa ocasión también dieron apoyo a quienes no se presentaron a las aulas.

La temperatura de ayer osciló entre los 18 y 23 grados centígrados con lluvia, para hoy se espera que el termómetro registre una máxima de 23 y mínima de 18 grados con cielo nublado, para el sábado está pronosticado cielo parcialmente nublado con temperaturas entre los 26 y 21 grados centígrados, según la proyección del pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Propuesta para recorrer hora de entrada

Ante el descenso de temperatura que se ha registrado en la última semana en la entidad, y con el pronóstico para los próximos días, la Secretaría de Educación de Quintana Roo ha recibido la petición de al menos 12 planteles para que consideren un margen de flexibilidad a la hora del ingreso a clases; hasta ahora los planteles que lo han solicitado han sido beneficiados con la autorización.

“Por ahora es un grupo inferior de planteles, nos han buscado, nos plantean la situación, la valoramos y se autorizó, en caso de que todos los planteles hagan lo propio, tendríamos que sentarnos a platicar con las autoridades, porque nos han dicho, vamos a mover el horario, es eso ya afectaría el horario de acceso de algunos planteles con turno vespertino”, comentó Carlos Gorocica Moreno.

Actualmente los alumnos de primaria del turno matutino entran a las 7 de la mañana, 10 minutos después hacen lo propio los de secundaria, y el preescolar entre a las 8:15, según la información proporcionada por la SEQ.

Las temperaturas bajas están pronosticadas al menos hasta la siguiente semana, algunas acompañadas con lluvia, como sucedió la noche del martes y madrugada de ayer en Cancún; para el domingo y lunes se espera lluvia acompañada de temperaturas hasta los 18 grados como mínimo.