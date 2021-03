FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Tras las lluvias sorpresivas que cayeron en Felipe Carrillo Puerto a causa del frente frío número 43, se evidenciaron defectos en la obra de remodelación del mercado municipal, pues se filtró el agua en techos y paredes.

Locatarios de la central de abastos en el municipio, a través de videos difundidos en las redes sociales, específicamente en Facebook y WhatsApp, evidenciaron la situación que les causó la caída de lluvia durante toda la mañana de ayer, pues se filtró el líquido por el el techo y se encharcó parte del interior.

Jorge Cabrera, locatario del mercado Benito Juárez García, en el municipio, calificó que es una obra con buenas intenciones; sin embargo, con el evento climático, claramente se observó que no se está construyendo con la calidad correspondiente, pues deberían darle el énfasis y atención adecuada.

Comentó que al llegar a su área de trabajo, cerca de las seis de la mañana, cuando ya habían pasado alrededor de tres horas continuas de lluvia, se percató de las imperfecciones en su construcción; dijo que han tardado mucho para un trabajo que es de baja calidad y no cumple con lo prometido.

Fachada bonita repleta de imperfecciones

“Nos cayó la primera lluvia y rápidamente se vio la calidad con la que se está construyendo, ya se tardaron mucho y no están haciendo bien el trabajo; esperemos que después de esto las autoridades hagan algo al respecto, porque no podemos tener una fachada bonita repleta de imperfecciones”, declaró el quejoso.

Añadió que se han pasado el tiempo en la entrega de la obra, pues quedaron que iban a tardar como mínimo dos meses, y ya van para tres. Comentó que los han dejado sin corriente eléctrica, agua, además, debajo de unos toldos donde tienen que pasar horas, sufriendo calor, y ahora las lluvias y la baja entrada de recursos.

Se intentó entrevistar a Claudia Marisol Ciau Manzanero, jefa de la Dirección de Obras Públicas Municipales, para conocer su versión, pero no fue posible, pues no se le encontró en su oficina y no respondió las llamadas telefónicas que se le hicieron.

