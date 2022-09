Lluvias traen de vuelta a las babosas pero, ¿son peligrosas?

Ante las constantes lluvias desde inicios de septiembre, seguramente has visto unas babosas al interior de tu casa y te hace dudar: ¿son peligrosas?

Bien, acá te decimos qué hacer con este singular visitante de tiempo de lluvias.

Gonzalo Aldana Pech, biólogo y encargado del departamento de áreas naturales protegidas zona norte del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo), señaló que las babosas no representan riesgos a la salud ni siquiera por tocarlas.

“Estas se encuentran generalmente en cualquier lugar donde haya tierra. Un ciudadano podría encontrar en un día hasta tres de estos moluscos durante el día, pero no hay una sobrepoblación de babosas en la región, y las que se encontrarían en distintos días probablemente sean las mismas que se vieron en ocasiones anteriores”, comentó.

En cuanto a los beneficios, el biólogo dijo que pueden limpiar las superficies manchadas por la humedad.

“Las babosas buscan los lugares húmedos, y en caso de estar dentro de los hogares, éstas se pueden alimentar de las microalgas que se generan en las paredes y los pisos a causa de la humedad, y que las personas perciben como manchas verdes de hongo, y a éstas se les conoce también como verdín”.

Cabe señalar que las babosas no representan un riesgo para niños o adultos por entrar en contacto con ellas, puesto que no son venenosas, pero lo que sí señalan los biólogos es que no deben comerse, debido a los parásitos al interior del cuerpo de estos moluscos y de la gran mayoría de los animales, pero que no son visibles en el cuerpo de éstos, y que pueden causar enfermedades.

“En caso de toparse con una o más no hay motivo para alarmarse, pero si se es una persona que no le gusta tenerlas dentro de su casa no hace falta matarlas, tan solo hay que recogerlas con algún utensilio y devolverlas al jardín o al parque más cercano”, concluyó.

Finalmente, para reducir la probabilidad de que entren en los hogares, se sugiere colocar las plantas en lugares soleados, así como cultivar plantas de hoja dura, como la salvia, pero en caso de preferir usar trampas no letales contra moluscos o controlar una posible plaga, se debe contactar a algún jardinero o especialista en el manejo integrado de plagas.