Lo primero es cumplir con las leyes del país

Estamos viendo como sigue, sigue y sigue saliendo mucha información, con respecto a toda la bola de mega rateros hipócritas, cuya cabeza fue López Obrador, los cuales sólo se han dedicado a ultrajar, a vender y a colombizar a México, por lo que con todo esto ya va siendo hora de que las autoridades, entre ellas la Suprema Corte, tienen la obligación y el deber de cumplir y exponer a toda la bola de delincuentes, a quienes poco a poco les han descubierto sus turbios movimientos, para que tan pronto sea factible, sean destituidos y encarcelados, así como para que aclaren de dónde sacaron todos estos dineros.

No es concebible que ni López Obrador, ni Gertz Manero, ni otros funcionarios más, no hayan tenido la capacidad, para controlar, vigilar y en su caso actuar en contra de toda la bola de gentes negativas que están ahí, eso no es creíble, es por ello que el Estado de Derecho tiene que cumplirse, así como también se tienen que exponer todas las evasiones que se han llevado a cabo, se tiene que enjuiciar a todas estas gentes que no son más que unos narco terroristas y están dando todo a Cuba, con la bendición de las autoridades, que también estarían como responsables de una asociación delictuosa por toda esta bola de anomalías y de raterías, que no dan más que asco.

Lo importante es que se tomen las medidas necesarias, correctivas y trabajar con el departamento de Estado de los Estados Unidos por todos estos millones de litros de petróleo que se están regalando a Cuba y que también son una violación porque hay un acuerdo por parte de Estados Unidos que nadie puede estar apoyando a Cuba y esto pues viola la restricción que puso Kennedy desde la crisis de los misiles, entonces que actúen las leyes estadounidenses y todos los que están metidos en esto y si se demuestra su responsabilidad, que sean enjuiciados.

Y pues enhorabuena, está saliendo toda esta información para que se tome y se haga lo necesario para ya comenzar a encarcelar a toda esta bola de hijos de su…

Telegrama semanal dirigido a la basura (o lo que es lo mismo, a la narco 4T) (Carlos Alazraki)

Basuras asquerosas, nada más voy a mencionarles algunas de sus mentiras que se echaron esta semana:

La basura del narco Batres, dijo lo siguiente: “En México, no hay desaparecidos”.

La verdad, esta semana gran cantidad de madres, con hijos desaparecidos de toda la república, se están reuniendo con la secretaria de Gobernación.

Otra: Gertz Manero dijo “No hay pruebas de cuerpos calcinados”.

La verdad, desde 2019 la Guardia Nacional había descubierto huesos calcinados de víctimas asesinadas.

El INE, o mejor dicho, el ex INE: “No se permite publicidad a ningún candidato a Juez, Magistrado o Ministro”.

La verdad, ni maíz palomas, por supuesto que sí se puede.

También el ex, Tribunal Electoral, la narco senadora Andrea Chávez, “ok, quitaré mi imagen de las ambulancias aquí en Ciudad Juárez”.

La verdad, o la quitas, o la quitas.

Familia Atypical este es el telegrama semanal.

Probéis: la pasión de AMLO por este deporte costó 611 millones de pesos y no dio resultados (Dalila Sarabia)

El gobierno federal gastó 611 millones de pesos en un programa nacido de la afición por el béisbol del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual operó tres años y no dio ningún resultado: Probéis.

La Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (Probéis) buscaba atraer a niños y jóvenes de todo el país para que se interesaran en la práctica del béisbol, con el objetivo de que en 2024 -al término de su sexenio- entre 60 y 80 jóvenes estuvieran firmados en la Major League Baseball (MLB).

El plan incluía la construcción de escuelas en donde niños y jóvenes tomarían clases regulares al tiempo que entrenarían primordialmente béisbol, pero también box y atletismo.

Además, se capacitó a maestros de 3 mil escuelas de educación primaria en la Ciudad de México, a fin de que impartieran clases de béisbol como parte de la materia de Educación Física.

“Vamos a tener escuelas en todo el país para formar prospectos. Van a estar estudiando secundaria, preparatoria y van a estar entrenando al mismo tiempo (…) el que dé el ancho se queda al béisbol, el que no sea buen prospecto se va a quedar con una carrera, va a tener posibilidad de ser maestro de educación física”, explicó López Obrador en enero de 2019, apenas unos meses después de asumir la Presidencia de México.

“Saben que tengo el sueño, que quiero convertir en realidad, de que si ahora hay 20 o 30 mexicanos jugando en grandes ligas como (Julio) Urías, como Adrián González (…) que cuando terminemos el sexenio en 2024 cuando menos 60, 80 mexicanos (estén) jugando en Grandes Ligas”, agregó en aquella ocasión, durante una visita a Guasave, Sinaloa, en donde explicó en qué consistía el programa.

Edgar González Sabin y su paso por Probéis a la SRE.

Para materializar su plan, el ex presidente convocó a Edgar González Sabin, ex pelotero de las Grandes Ligas que jugó con los Rangers de Texas y los Padres de San Diego, y es hermano de Adrián “El Titán” González, uno de los jugadores de origen mexicano más exitosos de las Grandes Ligas.

En marzo de 2019, con la instrucción de reportarle directamente al presidente, González fue nombrado titular de Probéis.

Sin embargo, en tres años -hasta 2021, cuando el gobierno cambió de estrategia y creó el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, dependientes de la SEP, Probéis consumió recursos públicos sin entregar ningún resultado.

En 2019 se le etiquetaron 350 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 330 millones.

Y aunque González Sabin había estimado que para los siguientes años fiscales el presupuesto que ejercería Probéis sería similar, éste comenzó a reducirse.

El presupuesto de Probéis.

Para 2020, por ejemplo, aunque el Congreso aprobó 370 millones de pesos, solo se ejercieron 149 millones, mientras que en 2021 se ejercieron solo 131 millones de los 264 millones que se les aprobaron los diputados.

Es decir, entre 2019 y 2021 se gastaron alrededor de 611 millones de pesos del presupuesto sin que Probéis cumpliera con ninguno de sus objetivos.

Frente al fracaso de Probéis, en julio de 2021 se creó la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) en la SEP y fue entonces que “el sueño” del expresidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a convertirse en una política pública.

De Probéis a BTED.

Formalmente, nunca se anunció la desaparición del programa Probéis; pero el currículum público de Edgar González Sabin permite rastrear cómo evolucionó la ocurrencia presidencial que se convirtió en programa público.

González fue colocado en el gobierno como director general del Programa Educación de Excelencia, cargo que formalmente ocupó de agosto de 2019 a agosto de 2021; después fue director general de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) de la SEP, de agosto de 2021 a febrero de 2022.

En marzo de 2022 González dejó el encargo presidencial y fue nombrado director de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tijuana, Baja California. La dirección del BTED fue asumida por Fernando Magro Soto Otero.

Oootra vez Andy… (Código Magenta)

Andrés López Beltrán, transformado ya en el junior incómodo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, vuelve a estar en el ojo del huracán político, el trágico accidente en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, vuelve a poner su nombre sobre la mesa del debate nacional, la muerte de dos fotoperiodistas al caer una grúa de tijera que sostenía una imagen del concierto, evidenció la negligencia de la empresa AXE Ceremonia propiedad de Diego Jiménez Labora, amigo cercano del ahora secretario general de Morena.

Los hechos manipulados, al antojo de los promotores del evento, quienes ocultaron durante horas el fatal incidente, obligaron a la presidenta y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a salir a prometer que se investigaría la tragedia hasta sus últimas consecuencias.

Diego Jiménez Labora, es nada menos que primo de Alejandro Castro Jiménez Labora, otro favorecido de la lotería política del sexenio de la cuarta transformación, tiene la concesión del Parque Bicentenario, es uno de los constructores del Malecón de Villahermosa, en Tabasco y su empresa de seguridad se vio involucrada en otra tragedia, la del refugio de migrantes de Ciudad Juárez, en donde en marzo del 2023, fallecieron 40 personas y 26 más resultaron heridas.

Ahora, frente a la nueva tragedia del Parque Bicentenario, en el que perdieron la vida los fotógrafos, Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, Morena entrará en serio conflicto al investigar a personajes cercanos a Andrés Manuel López Beltrán, ello considerando que la Fiscal de la Ciudad de México y responsable de la investigación, es Bertha Alcalde Luján, es la hermana de Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena y al menos en el papel superior de Andrés López Beltrán, si las investigaciones se ejecutan con la seriedad del caso, el nombre del junior incómodo volvería a emerger como uno de los amigos cercanos a los organizadores del trágico evento, sería la enésima vez que el retoño del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, es involucrado en negocios y concesiones tanto del gobierno federal como de la Ciudad de México y de Tabasco.

Cuestión de recordar que otro de sus amigos cercanos, Amílcar Olán, acabó por involucrar a Andy en negocios como la transportación de balastro para la construcción del Tren Maya en donde, de la mano de la Secretaría de la Defensa, se forjaron grandes capitales personales, mal habidos, al amparo de esa mega obra, ni qué decir de las confesiones del mismo Amílcar Olán, quien tras la misteriosa muerte del constructor, Daniel Flores, en un avionazo en Veracruz, presumió que él amigo muy cercano a Andrés López Beltrán, era el auténtico beneficiario de los contratos por 22,000 millones de pesos, que Rocío Nahle le otorgó a la empresa Proyecta Industrial de México, también muy cercana a los financiamientos de las aspiraciones presidenciales de Adán Augusto López.

El nombre del junior incómodo, volvió a salir a flote al lado de su amigo, Amílcar Olán, cuando Pemex le otorgó contratos multimillonarios a la empresa Perfolat de México para la perforación de pozos petroleros, al sur de Veracruz, el primer contrato fue a 4 meses de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue por 6,086 millones de pesos con el portal de contrataciones de Pemex.

Perfolat de México recibió su primer contrato con el actual gobierno en marzo del 2019, por un monto de 6,086 millones de pesos, dos meses más tarde, en mayo del 2019 la empresa ligada al clan Olán López Beltrán, recibió un nuevo contrato por 5,870 millones de pesos, para la puesta en operación de las unidades productivas con apoyo de intervenciones a pozos, en el Golfo de México, pero al parecer no pudo cumplir las demandas del último contrato y Pemex le permitió a Perfolat ceder los derechos y obligaciones a favor de perforadora Acal 1, un consorcio creado en los primeros días del gobierno de la cuarta transformación, en la que tiene participación la familia de José Manuel Bejos, el dueño de la Constructora Mota Engil, beneficiaria del tramo uno del Tren Maya y que acabó como la segunda constructora favorita del gobierno López Obradorista, solo abajo de la constructora de Carlos Slim, todas estas maniobras en Pemex en favor de Perfolat, fueron posibles gracias a los buenos oficios del Subdirector de Servicios a la Explotación de Pep, el tabasqueño Abraham David Alipi Mena y tío de Alejandro Calderón Alipi, quien fuera director de IMSS Bienestar, otro de los amigos muy cercanos al círculo de negocios de Andrés López Beltrán

El nombre de Andy también aparece ligado al de su hermano José Ramón López Beltrán, en los arreglos del huachicol fiscal, el nuevo director de aduanas Rafael Marín Mollinedo, quien repite en esa posición en esta administración, fue captado con José Ramón en un restaurante de McAllen, sentado a la mesa con operadores de la red que introduce combustibles a México, las investigaciones revelan que cumplía una encomienda de su hermano.

Tampoco el lucrativo negocio de los medicamentos, no escapa a las ambiciones de la dupla López Beltrán/Olán, de acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad, se dio a conocer que la empresa Romedic, propiedad de Amílcar Olán fue beneficiada con contratos por 499 millones de pesos, para la venta de medicamentos y material de curación, los contratos los otorgaron los gobiernos morenistas de Tabasco y de Quintana Roo, con fondos del Instituto de Salud para el Bienestar,

El sitio Latinus, de Carlos Loret, reveló en una serie bautizada como “El Clan”, los vínculos del círculo cercano Andrés López Beltrán y sus amigos, involucrados de lleno en los grandes negocios de la cuarta transformación, como el Canal Interoceánico, y de nuevo Amílcar Olán aparece en escena, detallando conversaciones sobre, cómo sus empresas se involucraron en la rehabilitación de las vías y en la explotación de bancos de materiales y venta de balastro para el Tren Interoceánico, una obra que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, le asignó su supervisión a su hijo Gonzalo, aunque el auténtico poder tras las decisiones era Andrés López Beltrán, quien contó con los favores del Capitán de Navío Alan Tarsicio Cruz Aba, Director General del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, por eso nos sorprende que, otra vez, el nombre de Andrés López Beltrán, el “junior incómodo”, aparezca ligado a la empresa responsable de la tragedia en el Parque Bicentenario, sus ambiciones de negocios al amparo del poder son tan insaciables, como lo son sus planes para, desde el liderazgo de Morena, afianzar su candidatura presidencial para el 2030.

Sheinbaum separa del cargo a funcionarios por compra irregular de medicinas por 13 mil millones de pesos (El Universal)

Luego que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declaró nulo el proceso de licitación de medicamentos al detectar un sobreprecio equivalente a 13 mil millones de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no van a permitir ninguna colusión con ningún funcionario e informó que cinco o seis funcionarios de Birmex, entre ellos el director general, fueron separados de su cargo, responsables de hacer las compras.

"(...) cambiamos a los servidores públicos de Birmex porque mientras se hace la investigación no pueden seguir ahí entonces todos aquellos que estuvieron involucrados sea directa o indirectamente con este proceso que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, pues fueron separados de su cargo cerca de 5 o 6, ahora les digo a ver si me averiguan y hay un nuevo equipo en este momento en Birmex".

Sheinbaum explicó que el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, coordinó todo el proceso, pero que Birmex es quién compra, y las investigaciones surgen ante quejas de las empresas y de observaciones de la Secretaría de Salud.

"(...) a la hora de que se asignan los contratos, el área de la Secretaría de Salud se da cuenta que se habían asignado a un sobreprecio algunos de los medicamentos y al mismo tiempo, la Secretaría Anticorrupción recibe quejas de algunas empresas", abundó.

Sheinbaum informó que se separaron del cargo al director general de Birmex; directora administrativa; director de logística; director de planeación y varios funcionarios.

"Algunos de ellos tenían ya mucho tiempo en Birmex desde antes, incluso, que llegara el presidente López Obrador.

Muchas personas que trabajaban ahí, pero nosotros decidimos, pues, mover a todo el equipo directivo porque no puede darse la investigación y ellos sigan ahí", señaló.

Agregó: "Tienen que moverse y ya cuando venga la investigación pues ya sabremos quiénes estuvieron de responsables o una responsabilidad indirecta".

En tanto, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, dijo que se están revisando las irregularidades del procedimiento, "en paralelo corre una investigación sobre responsabilidad de servidores públicos, entonces ahorita van corriendo las dos investigaciones en paralelo, una ya se terminó, ya se concluyó el día de ayer, y la otra sigue abierta".

"(...) el compromiso es que haya cero corrupción, que no hay impunidad, que tenemos cero tolerancia a la corrupción y que todas las investigaciones se van agotar y todos los que resulten responsables se les va a aplicar… se va a proceder ya sea en la vía administrativa o penal", destacó.

¡Bomba! Marco Rubio descubren que envían gasolina a Cuba ( Atypical Te Ve )

Y en esta lista de mentiras, eh, vamos a agregar aquí una pregunta, a la que le queremos hacer a Ramón Alberto, a propósito de esta incautación, Ramón Alberto, pues de este buque o de estos buques cargados de huachicol ilegal y que además cuando ves las imágenes de estos enormes embarcaciones cobra realidad lo que hemos venido conociendo a través de cifras a través de reportajes de notas de información como las que tú has dado, pero a ver explícanos un poco y aquí nos hemos hecho esta pregunta en los últimos días ¿cómo entiendes que por un lado esté la detención y bueno hay que aplaudirlo de estos buques, eh, pero por el otro lado no hay detenidos ¿cómo explicar eso Ramón Alberto?

Beatriz, muy buena pregunta, lo que yo entiendo es que sí hay detenidos, pero no se han dado a conocer, hubo creo que una docena al menos de detenidos de los que estaban haciendo las operaciones en el buque tratando de conseguir la información de quiénes fueron los que rentaron esos buques, cómo entraron al territorio mexicano, bajo qué eh categoría de aceites para poderlas pasar sin pagar impuestos y no decir que era gasolina o diésel, eh, hay que entender una cosa muy importante en este fenómeno del huachicol, eh, ese huachicol se compra en refinerías, particularmente, tejanas y no es ninguna cuestión ilegal comprar combustible en refinerías tejanas, es legal, porque a cualquiera le venden y la refinería registra cuánto compró cada quien, lo ilegal es que lo metan por la aduana o por el puerto, sin decir que es gasolina o sin decir que es diésel para evadir impuestos del JEPS y, eh, el IVA y esa es la esa evasión es lo que tipifica esos 500,000 millones que se acumularon de evasiones en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador

¿Qué pasa, dónde está ahorita la lupa más fuerte del gobierno estadounidense, para que entendamos, está sobre la Refinería de Deer Park, esa refinería, Beatriz, Carlos, que México tenía 50% originalmente de la sociedad y la 50% lo tenía la empresa, eh, Petrolera Shell que era la que operaba esa refinería, y es una refinería que pues era muy cómoda para México porque todo lo que ahí se producía, la mayor, 70% se venía para México.

Alguien decidió, en el sexenio de López Obrador, comprar el 100% de las acciones o sea el 50 que faltaban, la pregunta de cualquier economista o cualquier hombre de finanzas diría "¿Y para qué quieres comprar el 50%, si no lo necesitas? Son… eres un cliente cautivo y ellos te necesitan".

Bueno ya se empieza a saber para qué, primero para sellar la refinería y que no se entraran a ver las cifras de parte de los estadounidense, es decir es una refinería mexicana, instalada en territorio de Estados Unidos.

Segundo, ese crudo que ahí se procesa y que genera combustibles ¿a dónde va a dar? y ¿cómo sale de ahí?, se habla de que gran parte del huachicol fiscal sale de esa refinería y lo podemos demostrar en el hecho de que o coincidencia a partir de que se compró esa refinería los reportes de producción han ido a la baja, a la baja ¿por qué? pues porque no reportan todo lo que se produce para poder llevarse robado, ya ese no es huachicol, ese es robo en despoblado, llevarse eh el combustible producido en la refinería eh de la 4T en Texas y meterlo, ya no de contrabando, de mercancía completamente ilegal y robada a territorio mexicano.

Pero lo que es peor, Beatriz y Carlos, fíjate esta situación que es lo que más va a detonar este escándalo, que una parte de esa producción ¿a dónde creen que va a parar?, una vez a la semana, se está investigando, se manda un buque de combustible de esa refinería, o de otras ahí en Texas que estén más cercanas, a la isla de Cuba, es decir México está surtiendo el combustible con el que hoy se surte a la isla de Cuba, para sus autos, para su energía, el diésel o el combustóleo para sus plantas de producción de energía eléctrica y eso ha indignado tremendamente al gobierno estadounidense, particularmente sí sabemos que en ese gobierno el secretario de Estado, responsable de ver todos los asuntos de este índole, pues es de origen cubano, es Marcos Rubio, y Marcos Rubio dice "¿Cómo diablos el gobierno, eh, cubano está sobreviviendo energéticamente?", bueno pues gracias a un buque de 300,000 barriles de crudo semanal, que se le manda a la isla, cortesía de la cuarta transformación.

Ramón Alberto yo te preguntaba de que no hay detenidos, porque bueno evidentemente debe de haber ahí algunos, como bien dices, algunos operadores menores o responsables menores, pero a propósito de que estamos hablando de que este tráfico de huachicol ilegal, pues forma parte y es consecuencia de una red, como tú bien lo habías mencionado hace un momento, es decir, hasta ahora no estamos viendo que estén cayendo las verdaderas cabezas y aquí la pregunta para ti sería ¿si tú consideras que en algún momento Estados Unidos podría hacer señalamientos de personajes muy importantes involucrados en esto?

Buenísimo el comentario, mira, eh, por eso dije hace unos momentos que en el momento en que ubicaron el huachicol como un producto que era traficado también por el Cártel Jalisco Nueva Generación, y el Cártel Jalisco Nueva Generación ya está declarado, oficialmente por el gobierno de Estados Unidos, como grupo terrorista, luego entonces, la mercancía ilegal que maneja ese grupo terrorista, tiene el origen del dinero terrorista y por tanto ya es de la atingencia legal para que Estados Unidos entre a investigar, es lo que ya están haciendo.

Hoy lo que está haciendo Estados Unidos, por eso los famosos drones que hemos visto tanto en el Atlántico, en el Golfo de México o Golfo de América, como dice Donald Trump, y en el Pacífico, fíjate una cosa, a raíz de que le metimos la lupa en Código Magenta a Tampico y se hizo el decomiso, ahora están empezando a descargar buques, ya no en Ensenada, ya no acá en Tamaulipas, se fueron a Sonora, a Guaymas, sí, han llegado buques a Guaymas en los últimos días, y todo eso ya lo está rastreando el gobierno estadounidense y hay un amplio, amplio archivo que quizá pronto vamos a empezar a conocer y vamos a conocer esas cabezas que estás tú hablando, porque la pregunta aquí es ¿quién contrató esos barcos? ¿Qué empresas? ¿A quién pertenecen en esas empresas? ¿De quién es el negocio de la transportación de ese huachicol a los puertos? ¿Cómo se disemina ese huachicol que no va a dar a un depósito de Pemex que está en Ciudad Madero?, si fuera gasolina legal importada, el barco llegaría a Ciudad Madero y se depositaría en esos grandes depósitos que tiene Pemex y de ahí se va a las pipas, ¡No!, de los barcos, baja directamente a las pipas, peligrosamente con mangueritas y esas mangueritas en cualquier momento, una chispa, puede hacer estallar el lugar, el barco o las pipas y ha sido una cuestión que ha señalado también el gobierno estadounidense en sus investigaciones y de ahí, hay que llevar, ya en pipas, el combustible, entrado ilegalmente, ingresado ilegalmente a las gasolineras, es decir hay una red importante de personajes privados, dueños de grupos gasolineros que están comprando, algunos de manera voluntaria, otros forzada, esa gasolina a menor precio con lo que ellos obtienen casi el doble de ganancia de lo que tienen comprándole a Pemex sí, y una vez que ese dinero ingresa a las cajas de los huachicoleros, de quien tiene la famosa red, ese dinero, una parte se queda en la bolsa de los operadores, otra en parte de los operadores políticos, de los jefes del huachicol que son políticos de la 4T, ahí, vamos a encontrar pronto el nombre de una gente como Mario Delgado, Secretario de Educación, que era el presidente de Morena, cuando el huachicol se inició y hay grabaciones en el teléfono de Sergio Carmona, que su hermano Julio le entregó a la justicia de Estados Unidos y que Código Magenta ya publicó esos videos y esos audios, en donde claramente se establece cómo Sergio Carmona repartía ese dinero, ahí, en el teléfono hay más de 500 millones de dineros que se van a ciertas campañas políticas, por ejemplo la de Sinaloa, de Rubén Rocha y bueno, pues en el momento que se va para allá, pues se convierten también… es dinero manejado por grupos terroristas que van a alentar campañas políticas del partido Morena, que al ser tocada por ese dinero, pues quizá el gobierno americano vaya muy pronto a decir, pues Morena también es parte de esos grupos terroristas.

Porque además está saliendo que hay un grupo importantísimo de altos funcionarios del gobierno de López Obrador, gente cercana a su círculo íntimo, que crearon una empresa, con sus familiares, para vender el huachicol fiscal, nada más y nada menos, que a los estados morenistas para que fueran clientes cautivos, a un menor precio, lo que estamos diciendo aquí con esto es que esta red, no es una red únicamente de corrupción y de miles de millones evadidos y cobrados a la mala, sino que es una red de financiamiento político electoral, que le permitió a Morena, crecer de 2018, de 2 gubernaturas a 22 en el 2021.

Y todo esto, para cerrar la pregunta es, los nombres van a salir, las empresas son empresas con banderas de diferentes denominaciones, danesas, suecas, panameñas, etcétera, y ya se está haciendo la investigación, de quiénes, este es un libro abierto, no hay ningún buque que ande por el mundo navegando con bandera de pirata que nadie sabe de quién es, ya se está haciendo la compulsa y pronto conoceremos las últimas consecuencias de lo que ya empezó, por lo pronto, yo sí me congratulo como ciudadano mexicano y como periodista, que revelamos en primicia desde hace años esta situación, que se le haya metido mano a algo que todo el país veía, que todos los tamaulipecos, o la gente de Baja California, o la gente de Veracruz en Tuxpan veían, era un asunto al aire libre, nada más el gobierno y las autoridades de la 4T no lo veían, qué curioso ¿no?

