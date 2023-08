Así dicen todavía algunas personas mayores a los jóvenes que aun escuchan consejos. Obtuvieron mucha experiencia en sus vidas y por eso pueden decirlo con conocimiento y autoridad. Son muy contundentes al decirlo, y ¿saben qué? no fallan.

Así que me atrevo a citar el dicho de los abuelos y abuelas, "lo que mal empieza mal acaba".

Y es que los hechos nos confirman lo asertivo del dicho, con toda su fuerza.

Hablando de la grilla desatada con motivo de las próximas elecciones de 2024 hay que decir que todos, sin excepción, han permitido que el presidente López Obrador imponga el marco para resolver el tema de la sucesión.

Un marco, desde luego, favorable para desarrollar una farsa de democracia que arrojará el resultado deseado por él: imponer a su candidata.

Desde que destapó a sus corcholatas, todo lo realizado después por estas con su venia en los últimos meses, y lo realizado por la oposición coaligada en un proceso cuasi democrático para definir a su candidato es igual de ilegal. O sea, violatorio del marco legal que debería respetarse en los procesos electorales.

Las corcholatas del presidente y dirigentes de Morena violan impunemente la ley y la oposición, lejos de entablar una denuncia y pleito legal contra ellos, se sumó también a la violación de la legislación electoral.

Morena y los partidos opositores hacen precampañas adelantadas y el INE que debiera vigilar el cumplimiento de la ley está en manos de López Obrador.

Todo lo anterior nos permite pronosticar lo que viene.

Cuando ya estén definidos las candidatas y candidatos por ambos bandos, se desarrollarán campañas en el mismo sentido: violando la ley; cuando se realice por fin la jornada electoral también se realizará en un contexto plagado de irregularidades y más violaciones a la legalidad electoral; cuando se den los resultados muchos de estos serán denunciados, puestos en duda, impugnados por unos y por otros.

Podemos asegurar que los resultados de las elecciones de 2024 serán cuestionadas e impugnadas en los diversos escenarios: distritales, municipales, estatales y federal.

Todo lo que empieza mal, mal acaba.

Y a ninguno de los y las aspirantes presidenciales se les caerá la cara por vergüenza, porque no tienen, no hay honradez en ellos. Desde que López Obrador mandó al diablo a las instituciones ciudadanizadas y exclamó aquello de “que no me vengan con que la ley es la ley” se establecieron las reglas del juego, las de él, que nada tienen que ver con la democracia que necesita el país.