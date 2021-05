Lo que sabemos hasta el momento de la línea 12 del metro

Todos sabemos que para que sea una garantía todo tipo de construcciones que se realicen es necesario demostrar que esta tenga una alta resistencia, es obligatorio usar el tipo de materiales de la mejor calidad ya que de esto dependerá el buen funcionamiento y la durabilidad del mismo.

Hemos sabido que actualmente se usa el acero o hierro en combinación con otros materiales, como el cemento, ha dado como resultado una maravilla de calidad en los trabajos, pero necesitamos ilustrarnos más al respecto ya que hasta el momento nadie ha publicado que mezcla se utilizó en todas las obras que se han hecho a lo largo y a lo ancho de la Ciudad de México.

Así como también valdría la pena evaluar o investigar si alguien escatimó en gastos en este tipo de construcciones, ya que de ser así eso los haría responsables de asesinato doloso.

He aquí una breve historia de lo que se presentó y aprobó para dicho proyecto:

Propuesta ganadora

En junio de 2008, el proyecto presentado por el Consorcio Línea 12 del Metro, formado por el Grupo ICA, el Grupo Carso y Alstom ganó la licitación pública internacional emitida por el gobierno del Distrito Federal para asignar la realización de dicha obra. Es interesante señalar que no pocos candidatos potenciales declinaron participar en la licitación ante el estricto grado de cumplimiento exigido y el valor de las multas diarias aplicables en caso de retrasos, así como por el grado de complejidad de la obra.

Propuesta mejorada

La primera idea de construir la Línea 12 del metro se basaba en la construcción de un cajón subterráneo confinado por muros Milán y estaciones subterráneas a lo largo del trazo esta solución generaba un impacto al entorno urbano que obligaba a las autoridades a enfrentarse a riesgos de orden social, ambiental y de movilidad.

El Consorcio de ICA y bajo la supervisión de especialistas tanto del gobierno como de grupos técnicos de la iniciativa privada transformaron esta idea original con nuevas propuestas de diseño basada en los criterios sustentables actuales que permitieran entre otras cosas reducir la incertidumbre sobre los tiempos de entrega, optimizar los impactos globales, aprovechar eficientemente los recursos técnicos, materiales y económicos. La clave del éxito de esta propuesta residió en la combinación de esfuerzos enfocados al desarrollo de nuevos métodos y tecnologías bajo el control de todos los involucrados en la gestión de este megaproyecto.

Los poco más de 20 kilómetros de longitud de la línea 12 pueden dividirse en 5 situaciones constructivas generales.

a. Tramo superficial. Sección de la vía que va del extremo oriental de la línea hasta la calle Luis Delgado. Su longitud es de 2,288 metros, incluyendo la transición del tramo superficial al elevado.

b. Tramo elevado. Integrado por las nueve estaciones que van de Zapotitlán a Pueblo Culhuacán, sus respectivos intertramos y parte del recorrido entre Pueblo Culhuacán y Atlalilco, tramo donde se da la transición de elevado a subterráneo. Su longitud es de 11,258 metros.

c. Tramo en cajón subterráneo. Comprende las estaciones Atlalilco y Mexicaltzingo, así como su intertramo. Su longitud es de 2,901 metros y va de la calle José María Morelos hasta la calle de Centeno.

d. Túnel profundo. Sección de la línea que corre entre la calle de Centeno en la delegación Iztapalapa y la calle de Cádiz, en Álvaro Obregón. Abarca 6 estaciones. e)

e. Tramo en túnel convencional. Comprende el área de maniobras de la estación Mixcoac, que será terminal provisional y transbordo con la línea 7, así como el depósito de trenes del mismo nombre. Su longitud es de 915 metros.

Al tomar en cuenta, fundamentalmente, las características del suelo y el grado de desarrollo urbano de las vialidades por donde se desplaza la línea, se aplicaron diversas soluciones estructurales, como las que se verán a continuación.

(*) Solo detallaremos la parte en conflicto y que se detalla a continuación:

Tramo elevado

Debido al hundimiento regional que se presenta en el suelo de la Ciudad de México, todas las trabes del tramo elevado son simplemente apoyadas. Es importante señalar, además que las características geotécnicas del suelo en este tramo varían desde arcillas vírgenes de más de ochenta metros de profundidad hasta suelo firme, cruzando transiciones muy abruptas en cinco ocasiones, por lo que se requirió estudiar y proyectar individualmente cada uno de los 423 apoyos requeridos en este tramo.

De acuerdo con lo anterior se resolvió diseñar la estructura del viaducto elevado con tres procedimientos, mismos que se explican a continuación.

Estructuración con elementos de concreto prefabricados. Este tramo está resuelto con elementos prefabricados de concreto: zapatas, columnas y cabezales en una sola pieza y trabes “W” formadas por dos piezas, o trabes “U”.

La cimentación consiste en una celda estructurada –vaso invertido-, formada por dos secciones de muros Milán en forma de canal –en “C” recta- de concreto reforzado de 60 centímetros de espesor –muros Milán o ataguías tablestacas coladas en sitio- que forman un cajón rígido mediante la conexión pilote con preparaciones de acero de refuerzo a traslapar con el armado de los muros Milán. La tapa de este vaso invertido se logra con la zapata que, conjuntamente con la columna y el capitel, es fabricada previamente.

Mediante un segundo colado se ligan los armados del vaso invertido y la zapata prefabricada para formar un conjunto estructural vaso, zapata, columna y capitel, donde se reciben las trabes –también prefabricadas- como simplemente apoyadas. Los claros tipo son de 25 a 30 metros. Las columnas son de sección de 2.20 por 3.20 metros, aligerados. La subestructura, compuesta por zapata, columna y cabezal, se fabrica como un solo elemento pretensado. Las trabes “W” están formadas por dos trabes de sección “U” prefabricadas, que se unen en el sitio armando y colando el bulbo superior de la nervadura central y postensando los cables localizados en el cabezal de las trabes. La resistencia del concreto para los elementos prefabricados es de f’c=600 kg/cm2 y para la celda estructurada es de f’c_250 kg/cm2.

Estructuración con subestructura de elementos de concreto colados en sitio y trabes metálicas. Otra solución para el tramo elevado estuvo integrada por cimentación, columna y cabezal de concreto reforzado colados en sitio, mientras que la superestructura está formada por una sección compuesta de trabes metálicas y tabletas de concreto prefabricadas, con un firme de compresión de 7 a 22 centímetros de espesor.

Los claros promedio son de 30 metros de tangente y 25 metros de curva, mientras que en estaciones son de 22 metros. Dependiendo de la zonificación geotécnica en la que se encuentre desplantada la estructura, la cimentación presenta tres soluciones: 1) Cimentación a base de cajón compensado de concreto desplantado a una profundidad promedio de 5.70 metros con pilotes de fricción de sección 40 x 40 centímetros y longitud variable de 8 a 35 metros. 2) Zapata aislada de concreto octagonal con una profundidad de desplante promedio de 3.40 metros y pilas de sección circular de 80 a 90 centímetros de diámetro, apoyadas sobre un estrato rocoso. 3) Zapata aislada de concreto desplantada en roca. Estructuración de tramo elevado con marcos metálicos. En el tramo comprendido entre las estaciones San Lorenzo y Calle 11, la estructura de apoyo consiste en marcos metálicos –dos columnas y una trabe-, debido a la altura considerable que, en su punto máximo, alcanza 13.75 metros libres de columna. Los claros promedio, son de 25 metros en tramo y 22 en estación. Esta solución se empleó debido a los requerimientos por sismo, ya que las columnas con alturas mayores a 10 metros son esbeltas. La cimentación es también de cajones compensados de concreto reforzado, corridos de columna a columna apoyados en pilotes. El resto de la superestructura es igual: trabes metálicas formando sección compuesta con las tabletas prefabricadas.

Entonces si hubo estudios, proyectos y buenos trabajos, en dónde estuvo la falla? Eso es lo que todos queremos saber qué tipo de materiales se utilizaron, la calidad, el cómo, dónde o quien fue el responsable de que sucediera este penoso y triste accidente.

Declaraciones del Secretario de Marina

El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, declaró que “parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”, tras señalar que desde que se tomó el control de los puertos y aduanas se le ha cerrado el camino a los grupos criminales.

En una de las conferencias de prensa de la mañanera, el secretario de Marina señaló que trabajan en una nueva reforma para poder meter dentro de los decomisos, más sustancias que son precursores químicos que van para producir más drogas.

“Entiendan que esto es una situación que hay que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, las ayudas que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos. “Tenemos que cerrar bien el círculo porque si no se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos pero los tenemos que hacer muy bien hechos”, expresó.

Reveló que los cárteles optan también por los puertos de Ensenada y Guaymas para el tráfico de precursores químicos como el fentanilo, que ya no están exclusivamente por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los más importantes del Pacífico mexicano por el volumen de carga que reciben procedente de Asia.

“Es cierto, a partir de que se tomó el control de los puertos se les ha estado cerrando el camino y ya no está exclusivamente yéndose a Manzanillo o Lázaro Cárdenas, ya subieron a Ensenada, por ejemplo, y ya están metiéndose por Guaymas, pero estamos haciendo nuestra labor”, aseguró Ojeda Durán. Asimismo, informó que este jueves se aseguraron, en el puerto de Guaymas, Sonora, un cargamento de 691 kilogramos de metanfetamina en líquido que era trasladado en sacos de carbón.

Aseguró que hay seguimiento del caso, porque la “idea no es nada más decomisar la carga sino de dónde viene, quién la trae, quién la manda y a dónde van para seguir ese camino vamos a interactuar, porque la carga (de Guaymas) iba a España”. Por otro lado es importante tomar en cuenta lo dicho por el Secretario de la Marina ya que con las recientes actitudes que están tomando algunas instituciones, en este caso la Procuraduría de Justicia, pareciera que son enemigos de las acciones correctas que se toman y que sirven para demostrar que en México si existe la verdadera procuración de la justicia.

Con estas declaraciones el señor Secretario está haciendo un reclamo franco con respecto a que la procuración de justicia está llena de corrupción, por lo que de ser así no puede existir un verdadero Estado de Derecho, como por ejemplo donde acaban de soltar al famoso “Mencho” quien está considerado como una persona de altísima peligrosidad, dónde quedó el respeto a las leyes y la verdadera procuración de la justicia?

Gobierno, fuerzas armadas y procuración de justicia

La defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento del ejercicio democrático, la preservación del Estado de Derecho y la garantía de la seguridad pública, son requisitos indispensables para lograr un desarrollo económico y social armónico, en condiciones de paz, libertad y de pleno respeto a la integridad de los individuos.

Para avanzar en dichos propósitos, durante 1997 se profundizaron las transformaciones jurídicas, normativas y organizacionales, a fin de vigorizar la actuación de las instituciones públicas abocadas a la defensa de los derechos y la promoción de los intereses de la nación en el extranjero; la protección del territorio nacional, de sus recursos naturales y de sus instalaciones estratégicas; la modernización de la política interior, basada en la pluralidad ideológica; la conjunción de esfuerzos de las instituciones encargadas de la seguridad, para combatir, principalmente, el crimen organizado, con una más amplia colaboración internacional; y la procuración expedita y honesta de la justicia a todos los mexicanos, sin distingo alguno.

Un gobierno que obstruye la

verdadera impartición de justicia

Desde que el nuevo gobierno ha tomado funciones ha habido una obstrucción directa en el cumplimiento de las penas que se merecen esta bola de delincuentes y de las cuales, según la ley, deben de estar en la cárcel hasta cumplir su condena, este tipo de actitudes demuestra la existencia de asociación delictuosa que tiene el gobierno actual, como cuando saludó a la mamá de “El Chapo” y de quien se recibió 900 millones de pesos para la campaña del señor Obrador o como también cuando se detuvo al “Chapito”, a quien finalmente no se detuvo, hecho que demuestran una vez más obstrucción de justicia.

El presidente lo primero que tiene que hacer es respetar las leyes y el Estado de Derecho, no estar sólo pensando que está arriba o por arriba de estas, este tipo de acciones también las vimos en el caso del señor Trump, quien hizo varias estupideces, entre ellas cuando ocasionó que exoneraran a sus socios y a sus familias, aun cuando eran culpables de haber actuado fuera del Estado de Derecho.

Esto no puede ser aceptable ya que desampara completamente a las instituciones militares a las cuales se debe de apoyar y respetar para que en la república exista el cumplimiento de las leyes que nos rigen.

Como así, es inimaginable, no puede ser posible que alguien, a quien no le compete, no respete la autonomía de nuestros poderes y así siga violando automáticamente tanto a la Constitución como a los derechos de los mexicanos. Hasta ahora todas la malas acciones que se han presentado en el presente gobierno no han sido ni justificadas, ni presentadas, ni castigadas por alguien, y esto también es porque en nuestro país la policía cada vez es más inexistente, en nuestro país cada día aumentan los robos a mano armada pero disminuye la presencia policíaca, cada vez más la población está desamparada y con menos derechos o posibilidades de poder, a través de la justicia, encarcelar a estos hijos de su…

Como siempre y antes de cada elección, es la última oportunidad que tenemos para actuar y para que no nos conviertan en una Cuba, en una Venezuela, en una Nicaragua o en un Uruguay, países donde la esperanza del pueblo es inexistente, donde no tiene derechos a la salud, a la educación, hablamos de los derechos que son universales, que quede bien claro que las vacunas y todo lo que se han comprado y aplicado, es una obligación del gobierno para sus ciudadanos, ya que la Constitución marca claramente que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. ¡Basta! Alto de tantas falacias.

Se deben de conocer las leyes

para hacer respetar nuestros derechos

La gente que no conoce la Constitución o el Estado de Derecho, no sabe sus derechos y por ello son como “borregos” que no piensan y solo siguen a su manada, son como presas fáciles de engañar y eso solo ha llevado al país a una triste situación porque estamos viendo los cientos de secuestros, de desapariciones y de asesinatos en los cuales cuando se llega a localizar al presunto delincuente, a través de la corrupción que existe en el sistema judicial, se les permite que recobren su “libertad”.

Debemos entender que la libertad es un derecho que tenemos las y los ciudadanos que cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos respetando la ley, trabajando y pagando impuestos. Para que las fuerzas armadas puedan cumplir con el juramente que hicieron, de respetar la Constitución y el Estado de Derecho, no debe haber intromisión en sus funciones, es inaceptable que un ser que se siente un César, un virrey o un rey quiera intervenir o desvirtuar el Estado de Derecho.

Ahora es tiempo de que actúen los mexicanos y los países que buscan que exista la verdadera democracia, es importante que conozcan y ejerzan los derechos que les dio la república para que pudieran tener un libre voto, es momento de que cumplan con su obligación, ya basta de que se estén haciendo los tontos y mejor rescaten al país del inminente colapso que estamos viviendo, ya que hemos visto como han cerrado más de un millón 200 mil empresas, de cómo han salido más de 290 millones de dólares en las últimas semanas y de ver que la cartera está prácticamente vacía para poder hacer las compras de los productos básicos que cada vez está más “inalcanzable” para más de 50 millones de mexicanos. Es momento de poner en el paredón a estos vulgares delincuentes.

Acusan de delitos no

justificables a muchos políticos

Si hacemos honor a la verdad, se está acusando de delitos no comprobables a muchos políticos, pero para empezar a culpar a alguien deberían de recordar que “un buen juez por su casa empieza” y primero deberían recordarle y hacerle cargos de las violaciones a las leyes que ha venido cometiendo, desde que fue gobernador el señor López, para que se siente en el banquillo de los acusados y se le juzgue por ser un delincuente.

Hemos visto también como muchos de los miembros de su llamado partido Morena, que no tiene nada que ver con la virgen nada más confunden, son delincuentes comprobados y mientras no exista el respeto a las instituciones, al Poder Judicial y a las decisiones de los jueces, como el caso de que se congeló la Ley de Hidrocarburos, no recibirán un merecido castigo ya que este señor sale con su pobre opinión de que “eso se debe de juzgar en la Suprema Corte”, pero sería recomendable que la Suprema Corte recuerde que su deber es la de respetar la Constitución y el Estado de Derecho.

Realmente todo esto nos deja mal sabor de boca y ya no es posible seguir viendo como nos sigue avergonzado este mal gobierno y si les incomoda la verdad pues que actúen bien ya que ellos son los causantes de los millones de mexicanos que están inconformes de sus acciones viscerales y fuera de toda ley. Ya pronto vendrán las elecciones y será a través del Estado de Derecho que los mexicanos tendrán la oportunidad para emitir su libre voto y su libre decisión para poder acabar con este terrible cáncer político.

Es momento de que hagamos una evaluación y un análisis del pobre desempeño que ha existido en los estados donde los miembros de esta mafia han sistemáticamente incrementado la corrupción para la obtención de todo tipo de licencias, ahora es el momento de que los mexicanos despierten de su viaje de opio y busquen las medidas correctivas dentro de la Constitución para abortar a toda esta bola de delincuentes.

Las redes sociales si ayudan

a tomar mejores decisiones

Para todos los que nos hacen el favor de leer nuestra columna cada semana, deseamos compartirles la existencia de una página llamada “VOTO-UTIL.MX”, hecha por expertos, en la cual a través de las redes sociales pueden hacer contacto con ésta, introducir algunos altos para que así conozcan una opinión que les ayudaría a vislumbrar por quién podrían votar, para poder así ir quitando lugares a los partidos que no actúan bien en muchos estados de la República Mexicana, así como también para con ello lograr un cambio, regenerar y poner en su lugar a estos delincuentes, recobrar el control en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y de esta manera iniciar las medidas correctivas que tanto urgen en este país para que podamos prever un futuro dentro del Estado de Derecho, dentro de la institucionalidad y dentro de la libertad que otorga la Constitución a los hombres que respetan y cumplen con la ley.

Para bien o para mal pero

toda acción tienen una reacción

Hemos visto como el señor Biden ha revocado todas las “pen…itenciadas” que llevó a cabo el señor ex presidente, ahora nominado “terrorista y golpista”, también estamos viendo que ahora el señor trompudo esta enfrentando diversas demandas civiles, que podrían terminar siendo legales, en contra de su organización primero por haber inflado su supuesta riqueza para su conveniencia y luego porque desinflaba los precios de sus propiedades para pagar menos impuestos, otra de las demandas menciona que utilizó dineros del gobierno para “callar” al grupo de prostitutas que lo consentían.

Estas demandas han sido presentadas por el Fiscal de New Jersey, el de Nueva York y el de Washington, por diversos enredos legales que enfrenta este vulgar gánster, el más imbécil cretino que haya existido en la historia de Estados Unidos.

Datos interesantes para tomar en cuenta

El día 14 de junio va a salir por la plataforma de streaming Netflix el documental “Red Privada” “¿Quién mató a Manuel Buendía?”, el cual revela toda la trama que utilizaron los políticos de la época para inculpar, sin pruebas, a Juan Moro Ávila de un asesinato que estos mismos políticos organizaron en ese tiempo. Saecula saeculorum.

Aquí cabe hacer hincapié en la frase que cita que “La mentira dura hasta que la verdad llega”. Se la recomendamos a todos para que vean que tipo de “basura” nos gobernaba.

