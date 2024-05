Logra Quintana Roo duplicar su PIB per cápita

A casi cuatro años de la pandemia, Quintana Roo logró duplicar su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita para colocar a los quintanarroenses en el top 10 de los mexicanos que más riqueza generan en el país.

La información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como del Instituto Mexicano de la Competitividad, detallan que en el 2023 el Caribe Mexicano alcanzó un PIB per cápita de 242 mil 515 pesos, una cantidad muy superior a los 128 mil 841 pesos registrados en el 2020, cuando la contingencia sanitaria prácticamente paralizó la actividad turística, principal motor de la economía local.

El PIB per cápita del año pasado, que resulta de dividir en partes iguales la riqueza generada en un año entre todos los habitantes, también es superior a los 198 mil 578 mil pesos del año 2019, el año antes de la crisis.

Sin embargo, aunque este dato coloca a Quintana Roo en una posición envidiable a nivel nacional, no necesariamente refleja el nivel de vida de la población, debido a la desigualdad en la distribución de la riqueza.

Si la generación de riqueza por persona en Quintana Roo es de 242 mil 515 pesos, significa que cada quintanarroense, aun los que no trabajan y son recién nacidos, generan en promedio 20 mil 209 pesos al mes.

Si se toma en cuenta únicamente a la población trabajadora mayor de edad, que son cerca de 800 mil personas, correspondería una riqueza de 52 mil 901 pesos mensuales.

El IMCO acota que la situación es completamente diferente: en promedio, cada empleado de tiempo completo en el Caribe Mexicano percibe ingresos mensuales por 11 mil 148 pesos, casi cinco veces menos de lo que se genera cada mes.

A pesar de esta desigualdad, el INEGI aclara que el aumento en el PIB per cápita, si bien no significa que todos recibirán la misma riqueza por la diferenciación del trabajo (un médico especializado no podría ganar lo mismo que un intendente, por ejemplo), generalmente sí significa que la calidad de vida de la población mejora conforme esta medición aumenta.