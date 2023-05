López clama el rechazo de la Corte

Como no sea una pueril estrategia para victimizarse ante las masas que lo aman ciegamente o porque de plano la estulticia de sus operadores jurídicos y sus legisladores es inconmensurable —estamos lejos de descartar del todo esta posibilidad— y porque los conocimientos del presidente son muy ralos en la materia, no se entiende la aparentemente cándida costumbre de mandar y hacer aprobar por sus congresistas iniciativas a todas luces inconstitucionales, solo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación las rebote por unanimidad de los ministros no incondicionalmente lopezobradoristas, que son ocho.

Hemos visto ya que la jueza presunta, legalmente ilegítima por no ser en realidad licenciada en derecho, Yasmín Esquivel Mossa, y la otra incondicional del mandatario, Loretta Ortiz Ahlf, con el frecuente apuntalamiento Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que Andrés Manuel López Obrador intentó —evidentemente sin éxito— perpetuar en la presidencia del pleno, pues es su marioneta, le votan favorablemente hasta las propuestas más aberrantes y hasta indecorosas, pero son minoría inoperante hasta para resoluciones que requieren de mayoría calificada.

De la primera hipótesis —la de influir en y congraciarse con sus simpatizantes, incondicionales, activistas y porros— dan cuenta clara las agresiones con tintes violentos en las inmediaciones del Máximo Tribual contra los ministros y la prensa que ha testimoniado los yerros jurídicos y judiciales de la Presidencia, amén de los pleitos y zacapelas que han protagonizado los legisladores del Morena y sus adláteres en ambas cámaras legislativas.

Aunque es cierto que ha sido el más extremo de los periodistas en su enfrentamiento con el presidente y ha entrado ensatanado a la arena de la reyerta a la que este quiso meterlo ante una mayoría de televidentes que le aplaude como foca cualquier desplante, y que tampoco es precisamente conocido por su impecable objetividad, no le faltan razones a Carlos Loret de Mola Álvarez por responsabilizarlo de la crispación que actualmente domina en la relación —si es que así pudiésemos llamarle a esta confrontación— entre el gobierno y la mayor parte de la opinión pública perteneciente a la "crema de la intelectualidad" o —para usar términos de la Cuarta Transformación— la prensa fifí o los portavoces de la "mafia del poder".

En nota de Óscar Barrón para Debate, leemos que "el presentador Carlos Loret de Mola denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador (por ser responsable de) las agresiones contra periodistas en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales incluso solapa".

"Al compartir un video de Joaquín López Dóriga (menos persistente en sus ataques al presidente, pero igual mencionado como "adversario" por este. Nota del articulista) donde ciudadanos insultan a periodistas, Loret aseguró que todo parte de los ataques que AMLO hace desde La Mañanera, donde señala a los comunicadores como criminales". Lo más grave: la iracunda manifestación contra los altos juzgadores y los "chayoteros" —como llama López, entre otras lindezas, a los comunicadores— fue encabezada por el cerrero gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, indignado por el fallo sobre el "plan b" de la reforma electoral lopezobradorista, el cual invalidó la primera parte de la iniciativa.

Pero lo sí de plano se trata de un inverosímil despropósito es la intención anunciada López Obrador de enviar una iniciativa de reforma para que los ministros del tribunal constitucional sean elegidos por voto popular directo y ya no más por el senado. Dice el artículo 96 de la carta magna:

Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República (...)". Si hubiese un rechazo total a la terna por parte de los senadores, el presidente deberá proponer otra para un proceso similar, pero definitivo. Como se ve, en teoría bastaría con que el presidente mande a la cámara alta los nombres de seis allegados en dos ternas para tener asegurada la entronización de un ministro afín, con la salvedad de que el elegido le salga profesional, leal a la constitución e independiente, como han sido muy honrosamente Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, que no se prestaron a la manipulación de su autoritario postulante como las antes mencionadas togadas y el manipulable Zaldívar.

El presidente de México, como se ve, no litiga en los tribunales ni en la Suprema Corte, sino que lo hace en la televisión, a través de sus conferencias mañaneras, desde las que dirige a sus huestes metaconstitucionales de porros, que cada vez ponen más en entredicho la división de poderes, la estabilidad y la paz en México.

Mandar iniciativas simplemente imposibles de aprobar es totalmente intencional por parte de López Obrador, con el fin de debilitar a un Poder del Estado que no se somete a su dictatorial voluntad.