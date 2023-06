López Mena provoca huelga en plena sucesión

A pregunta expresa, Mario Vargas Paredes, líder de los trabajadores de la Uqroo, nos dijo ayer en rueda de prensa que hoy (lunes) se va a llevar a cabo un plantón de escasamente media hora enfrente de la Rectoría: "el día de mañana es importante, porque si el rector no escucha nuestros mensajes, como desde el jueves pasado, mañana nos va a tener que escuchar", porque la cerrazón del abogado está a punto de hacer escalar el conflicto laboral a nivel nacional, con graves consecuencias para todas las partes, obviamente para el proceso sucesorio en el cargo y desde para todas las autoridades, hasta el más alto nivel, aunque ni la deban ni la teman. Los paros se llevarán a cabo en todos los campus del estado.

Hoy quedará definida la terna para la designación final del próximo rector de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, con muy poco tiempo para resolver una grave problemática de la transición a tal calidad de autonomía y heredándole "Pancho López" —como sus muy pocos amigos y numerosos enemigos coinciden en apodar al todavía mandamás "universitario"— a su sucesor o sucesora un inconmensurable conflicto que bien podría marcar los primeros años oníricamente felices de la ansiada autodeterminación como los de una lucha real de poderes fácticos que afectarían aún más severamente la calidad alicaída de la máxima casa de estudios de Quintana Roo, todavía más que las nefastas rectorías de los últimos años, que tiraron por la borda los logros y siguen abonando a la broza de la decadencia crónica, en vez del anhelado despegue.

De los 25 aspirantes que sobreviven por unas horas en la pugna, entre una pequeña parte de ellos será elegida la terna, pero la de por sí trascendente unción del primer rector de la Uqroo autónoma no es necesariamente el tema central de la casa de estudios ni su principal preocupación, antes y después del relevo: es la obcecación del notario y empresario que aún ostenta el cargo por no resolver los pendientes con los trabajadores, sobre todo en lo referente al tema salarial, dejando a entender que ya no es asunto suyo, sino de su relevo, que desde luego él espera que surja de su grupúsculo de aspirantes.

El diálogo —aseveró el líder del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad de Quintana Roo— nació antes de la muy reciente declaratoria de autonomía— con la patronal se detuvo este año a pesar de los primeros acercamientos en el 2022 para la revisión del contrato colectivo, así como la negociación que ya se había efectuado para la obtención del cuatro por ciento de incremento salarial.

Lo más vergonzoso —y sospechoso— para el voraz notario que todavía encabeza a la Uqroo —que ha querido convertirla en algo así como Uqroo, S.A. de C.V.— es que este incremento ya fue acordado, aprobado, firmado y está vigente para todas, absolutamente todas las universidades públicas del país, quedando solo pendiente la de nuestro estado, lo cual, señaló Vargas— "habla no solamente de un atraso, sino de una burla, porque esto empezó como un proceso de aprobación desde el mes de abril; estamos junio y lo único que nos dijo el rector es que esperaríamos nada más a que el Consejo Universitario aprobara esta partida". Falsario e irresponsable el rector, por donde se le vea, pues fenecieron los tiempos a él le hubiese correspondido expeditar el trámite administrativo. Apesta a mafia con el consejo, sin duda alguna, pues, siguiendo la exposición de Mario Vargas, "hay que aclarar que en ninguna universidad el Consejo Universitario tiene que aprobar la partida presupuestal del incremento salarial", lo cual es otra falacia, pues en el caso de la Uqroo la negociación se hizo con el rector y no con aquel órgano colegiado.

Hay ya sin lugar a dudas una actitud dilatoria que está llevando al Sitauqroo al rechazo: "No vamos a permitir que el rector se vaya sin que nos hayan pagado el incremento salarial previsto para la primera quincena de julio, como un retroactivo que se empezaría a cobrar a partir del mes de agosto". La misma postura está echada en lo referente a la revisión del contrato colectivo.

El líder y académico, finalmente, aseveró que la peor de las burlas es que en ¡32 años! No se haya aprobado el Reglamento del Personal Administrativo, y uno de los compromisos de "campaña" de Pancho López fue que se haría bajo su mandato. La razón de este "descuido" es muy sencilla: la ausencia de esa normatividad es la que permite que los rectores puedan contratar discrecionalmente al personal de su agrado, pagándole lo que se les venga en gana.

Este fin de semana se estableció una comisión que organizará el derecho y proceso de convocar a huelga, lo que el sindicato ya hizo en otra ocasión, en noviembre de 2019, porque a pesar de privilegiar la prudencia y el diálogo, los tiempos se están cerrando —el actual rectorado concluye el 21 de julio— y López es menos propenso a entender razones que Gabino Barrera estando en la borrachera, por lo que sin duda pretende echarle la bolita a su sucesor o sucesora, con los retrasos, daños patrimoniales a los trabajadores y conflictos institucionales imaginables y por imaginar.

"Es a Francisco López Mena a quien hacemos completamente responsable de cualquier paro, cualquier situación de inestabilidad que haya en la universidad y de cualquier cosa que nos pueda ocurrir a los integrantes de este sindicato, advirtió Mario Vargas, como primera llamada de atención, para en seguida decir que la comisión no se va a quedar solamente en las mesas de conferencia de prensa: "vamos a actuar en la calles y, como es el único sindicato de la Confederación de Trabajadores de Universitarios que no ha sido tratado de manera legal, adecuada y legítima por el rector, pues entonces se van a sumar con nosotros 35 sindicatos de todo el país," amén de que "la huelga o los movimientos que hagamos no solamente van a ser en Quintana Roo, sino en las diferentes universidades del país, y las protestas no solamente van a ser en Quintana Roo.

El movimiento —adelantó Mario Vargas— también va a estar en los aeropuertos, para que la gente del estado, el país y el mundo se entere de todo este drama que ha generado el rector López Mena al no cumplir con su palabra.

Es obvio que las actividades de protesta, paros y huelgas también tienen la finalidad de llamar la atención de las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de la Secretaría de Educación de Quintana Roo y, desde luego, de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Gracias, Pancho López.