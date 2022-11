López y el tren subsidiario

Casi todos los gobernantes van, alegremente, de hipérbole en hipérbole cuando se trata de hablar de sus logros, aciertos y heroicidades. Sospechamos —como muy pocos se han atrevido a hacerlo— que la santa simplicidad naíf del por todos tan querido ex presidente uruguayo José Mojica no sea otra cosa que una impostura falsamente inocente, como el legendario Tsuru que manejaba el hoy muy acomodado “Nico” Mollinedo para Andrés Manuel López Obrador como signo de austeridad republicana y hasta de pobreza franciscana.

Así son todos —o casi todos—, por lo que no parece razonable escandalizarse por las exageraciones que en su marcha-mitin del domingo López llevó al extremo, al aseverar, por ejemplo, que el notoriamente fallido y pueblerino Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está llamado a ser la mejor y más importante terminal aérea del subcontinente latinoamericano o que el Tren Maya es la obra ferroviaria más importante que se construye en el mundo.

Qué importa: aunque fuera a su pesar, el paso del tiempo con todo y la acumulación de escándalos, yerros y falsedades demuestran que la enorme popularidad del tabasqueño, sobre todo entre los pobres y las personas de bajo nivel educativo, será extremadamente difícil de ser vencida por la oposición al Morena, que postulará sin duda a quien López decida, y si no decimos imposible es porque no pretendemos quitar la esperanza a nuestros amigos panistas, priistas y perredistas —en estricto orden de registro como partidos— que se entusiasmaron por la ciertamente ciudadana y contundente manifestación a favor del INE que tanto odia López, junto con todas las instituciones y órganos que no están sometidos a su égida: si con su arenga matutina del viernes 25, cuando tras reconocer el acarreo lo defendió como una virtud de su gobierno y convenció a sus seguidores visibles de que todo estaba bien, a pesar de los ingentes huecos que dejaron los miles de asistentes que se marcharon a la mitad de su discurso de la plancha del zócalo en la Ciudad de México, la manifestación fue enorme.

Mucho puede haber salvado la marcha “El INE no se toca”, empezando por el no desmantelamiento o de plano desaparición del mundialmente reconocido órgano administrativo electoral, la preservación de la integridad del jurisdiccional Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la integridad representativa y democrática del Poder Legislativo y hasta una reivindicación tardía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como cota necesaria contra el poder presidencialista que caracteriza a nuestra forma de gobierno republicano, y que se prevé que no deje pasar incólume al “plan b” del mandatario federal.

Más de ahí a soñar con el 2024 hay un gran trecho, que solo pudiera ser salvado por una especie de catástrofe o por la improbable epifanía de un nombre competitivo en las filas opositoras que, adelantamos, no podría ser el de Ricardo Monreal Ávila, que en el mejor de los casos saldrá de las filas del Morena por estar situado en el cuarto lugar de la competencia presidencial del partido guinda, muy por abajo de las “corcholatas” de Andrés Manuel.

En vista de que restan, a partir de pasado mañana, dos años de la actual administración federal y muy probablemente seis más de un gobierno morenista y de inspiración —por decirlo de alguna manera— lopezobradorista, independientemente de que las causas de su jefe político en verdad corresponden a sus convicciones, con su expresa y fáctica adhesión a la Cuarta Transformación.

Es falso, verbigracia, que el máximo proyecto presidencial en la Península de Yucatán vaya alguna vez a ser rentable, máxime cuando sus costos se incrementan sin parar, a la menor provocación y sus ficticios plazos, política, no técnicamente decididos, hayan provocado la salida de inversionistas. Sin embargo, el empleo y la derrama económica a favor de la población de este “negocio de Peto” ahí están, y aunque siempre implique un enorme costo para el gobierno, a través de la subsidiariedad que debe caracterizar a los gobiernos de orientación social, los beneficios para la población —directos, a través de la generación de empleos, e indirectos, generales, pues, por la promoción turística de la región— serán permanentes.

El AIFA —insidiosamente, aunque con muy buen sentido del humor chilango, llamado “Chaifa”—, a diferencia del Tren Maya, beneficiará directamente a un puñado poco significativo de pueblos, como Santa Lucía, pues además de que su mano de obra fue integrada por soldados, empleados de la Secretaría de la Defensa Nacional, y optimistamente a poblados más grandes, como Ecatepec y Tizayuca por una ilusoria plusvalía, es simple y llanamente un capricho presidencial a fondo perdido, decidido tan solo para distinguirse de los neoliberales, representados por la némesis de López, su antecesor priista Enrique Peña Nieto, que avanzó en Texcoco el que ciertamente sí iba a ser uno de los aeropuertos más grandes y modernos del orbe.

Con una crisis económica espantosamente agudizada por la pandemia de la Covid, López se desempeñó como un neoliberal radical y fiel al decálogo del Consenso de Washington, al restringir el gasto público y negar recursos para el salvataje de las empresas, sobre todo medianas, pequeñas y “micro”.

Por fin el presidente López Obrador, habida cuenta de los errores, fallas y hasta mentiras, con el proyecto del Tren Maya, precisamente por ser subsidiado, por fin, sin querer o queriendo, ejerce acciones propias de un gobierno progresista y de izquierda, por más que sea falsa la afirmación de que es la mayor obra ferroviaria que se construye en el planeta.