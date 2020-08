Lorenza trae a la vida a la querida Bárbara Torres

Cancún.- Emocionada y feliz de regresar a trabajar en medio de la pandemia, la actriz Bárbara Torres comparte con Novedades Quintana Roo, que la segunda temporada de “Lorenza” es un proyecto que la trajo de nuevo a la vida y asegura encantará más al público en su estreno este martes en la barra de comedia de Las Estrellas.

“Empezamos a grabar a principio de año, nos llegó la pandemia y tuvimos que hacer un receso y la retomamos aún en pandemia, cuando nos dijeron que ya podíamos regresar a trabajar, eso hace como dos meses, la verdad para mí fue como renacer a la vida, estábamos en un momento de miedo, de incertidumbre, no sabíamos que pasaba y cuando me dicen que regresábamos a hacer ‘Lorenza’ fue para mí una alegría que me dio en el corazón, volver a hacer lo que me gusta cuando todo estaba tan gris, ahora que sabemos un poco más de esto es un mal conocido y me siento la más feliz de hacer lo que más amo”, detalló emocionada y derrochando felicidad la querida Bárbara, a quien veremos todos los martes a las 11 de la noche en Las Estrellas, a partir del 1 de septiembre.

“Viene la segunda parte de Lorenza y viene muy divertida, no sabes lo que me he estado riendo, conmigo soy muy crítica pero al ver la serie no sabes lo mucho que me río y lo disfruto, está muy identificable con el público, pasan cosas cotidianas de la casa con un niño, una mamá que trabaja con el novio y demás, creo que esa es la magia que tiene Lorenza, además que está hecha con amor y pasión y está llena de personajes muy reales”.

Un programa familiar con elenco de lujo

La idea es distraer a la familia, siempre he trabajado para los niños y me encanta y mucho más actuar al lado de Lander, es maravilloso, es como si todas fuéramos las abuelas y los tíos de Lander, es un programa que se hace con mucho amor, estoy feliz, nos divertimos mucho al hacer Lorenza, nos reímos, la pasamos muy bien, es un elenco divino, Marcela Lecuona, César Arizmendi, Chevo, María Prado, Lander que es una ternura, tendremos actores invitados, la verdad una dulzura”, expresó Torres, quien dejó varios shows pendientes debido a la pandemia.

“Me quedaron shows pendientes, acabo de grabar uno que es para Perú y ahora estoy por grabar una obra de teatro para una plataforma que está divino porque es a varias cámaras, y otras cosillas por allá que se cuentan casi casi hasta que estén al aire, continúo dando charlas por zoom, la verdad es que Dios me cuida mucho, mientras hay que adaptarnos, hacer lo mejor que podamos, es una situación muy difícil a nivel mundial, si nos quejamos no sirve, mejor darle para adelante y tomar esto de la mejor manera”, puntualizó.