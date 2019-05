Los ciudadanos piden que no les demos la espalda: Karla Romero

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. ROO.- Por el distrito 4, la candidata Karla Romero de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, visitó a los ciudadanos de las regiones 247 y 75. Donde interactuó con las personas y muchos aseguraron apoyarla en estas próximas elecciones.

Karla Romero no está contaminada por vicios del pasado en el ámbito de la política, es una ciudadana más que defiende un cambio, que pocos se han atrevido a generar. Las propuestas de Romero Gómez han nacido poco a poco al estar en contacto cercano con las personas y ha observado que la gente tiene necesidades y merecen ser resueltas.

“El cambio que quiero generar se basa en representar a la ciudadanía y rechazar a los políticos corruptos de siempre”, agregó Karla Romero. Es hora de trabajar de la mano con los ciudadanos, ya no más exclusión y abandono a los cancunenses que realmente necesitan apoyo.

“Los ciudadanos nos piden que no les demos la espalda, no quieren más secretos ni promesas. Sólo quieren que no los olvidemos y que los tomemos en cuenta”, finalizó Karla Romero.