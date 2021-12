Los diputados deben aprender que “aquí: el que se lleva… se aguanta”

En la escuela de la calle -la que, por cierto, es tan importante como la académica para el buen desarrollo del ser humano- a mí me enseñaron una máxima en cuya práctica aprendí que ésta me llevaría a la sobrevivencia inmerso en esa selva: “Aquí: El que se lleva… se aguanta”.

No hay vuelta de hoja.

Se trata de una premisa que al parecer no fue aprendida –y menos practicada- por los diputados de esta XVI Legislatura, o es que su altanería los ciega, y sin más, incumplieron con la despenalización del aborto, haciendo a un lado acuerdos con las feministas y hasta las disposiciones emanadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Nada más y nada menos.

Las Comisiones Unidas del Congreso de Quintana Roo volvieron a rechazar el aborto legal al votar en contra de la elaboración de un proyecto de dictamen en la materia.

Este 9 de diciembre, las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos y Salud, no aprobaron la propuesta de elaboración de un proyecto de dictamen para despenalizar el aborto.

Lo anterior porque, a pesar de que se registraron 7 votos a favor y 3 en contra de la elaboración del dictamen, en la Comisión de Justicia no hubo mayoría de diputados requerida.

La cuestión es que aquí no se trata de si hubo quórum o no, de si son mojigaterías o no, de si es moral o no. No, aquí de lo que se trata es que es una orden de la Corte y no cumplirla es desacato, y el desacato es penado.

Ya hubo demasiada estira y afloja sobre este controvertido tema en Quintana Roo. Hace años se aprobó penalizar el aborto en la entidad, sí, pero las cosas han cambiado, y este cambio ha sido súbito, siendo que hoy lo que se debe hacer –según los ministros- es valorar la decisión de la mujer sobre su cuerpo.

Quizá usted, amable lector, y hasta yo, estemos en desacuerdo o necesitemos una mayor explicación sobre esta determinación, pero mientras tanto, se tiene que modificar la ley.

Tal vez vendrán más controversias, alegatos sobre el espinoso tema, todas ellas quizá muy atinadas y muy válidas –si usted quiere-, pero a lo que voy es que el Congreso debe obedecer la orden de la Corte, ya sea por este tema o porque a los ministros se les antoja ordenar que desde ahora las pelotas deben ser cuadradas (todo en el marco de la Constitución).

Que no digan los diputados locales que no se aprobó porque algunos legisladores no asistieron ¿Y qué tal cuando se trata de una iniciativa enviada por el Ejecutivo? ¿Y qué tal a la hora de la votación de la Ley de Ingresos, del presupuesto de Egresos? Ahí sí están los 25 bien peinaditos ¿verdad?

No señores, Quintana Roo merece diputados más serios y no estos que cerraron el Congreso durante meses, al ser tomadas sus instalaciones ¿por quién? Por feministas que exigen la despenalización del aborto y con quienes se llegó a acuerdos firmados.

Hoy estos legisladores le lloran desconsolados a su incendiado arbolito de navidad.

En fin… Los diputados de Quintana Roo deben aprender que “Aquí: El que se lleva… se aguanta”.

Máxima de la vida.