Los ecos electorales

Los resultados de las elecciones del domingo 5 son interpretados con números y datos ya más claros. Son los llamados “ecos” que retumban para bien o para mal en los equipos de quienes compitieron. La interpretación puede ser antojadiza u objetiva, aunque resaltan aspectos contundentes e indesmentibles.

El primero de ellos es la victoria de Mara Lezama por más de 200 mil votos contra la segunda posición. El porcentaje de participación rondó el 40%, lo cual refleja que un 60% no votó. Nuevamente la zona maya puso el ejemplo en la afluencia a las urnas. Cabe recordar que las autoridades electorales previeron una participación superior al 50%, y a la fecha siguen cuestionándose por qué no se vota masivamente.

El Distrito 2 quedaría en manos del Verde con Susana Hurtado y no de Morena con Ricardo Velazco. Se trata de una demarcación considerada morenista, pero el partido mayoritario la perdió, según el PREP. Allí no fueron en coalición y dicho resultado pudiera desatar un choque entre los protagonistas, en Cancún justamente, “la cuna de la Transformación”. Como sea, si se ratifica o no la victoria del Verde, la 4T tendría carro completo. El Verde es un aliado firme del lopezobradorismo.

El Verde es ya la segunda fuerza política en Quintana Roo. El PAN, que tenía esta posición, aparece cuarto en la lista. Movimiento Ciudadano fue puro ruido: si bien se acomodaría en la tercera posición, su futuro no es claro. Es incierta todavía una posición para el doctor Pech en un proyecto que responde a planes nacionales, con Jalisco y Nuevo León como puntales.

Al mediodía de ayer, cinco partidos transitaban por el precipicio, a punto de perder el registro. Por la tarde el PRI y el PT salían de la complicada situación, pero el PRD, Confianza por Quintana Roo y Fuerza por México dejarían de existir. El Movimiento Auténtico Social salió airoso.

Todo lo anterior brindaba una idea sobre la composición de próxima legislatura. Morena tendría un Grupo Parlamentario de nueve y el PVEM de 7. Con los tres del PT y uno de Fuerza por México, la 4T aspira consolidar una mayoría calificada con 20 diputados. El PAN tendría 2, en tanto que MC, PRI y MAS uno cada uno.

Son éstos algunos aspectos llamativos. Lo que resulte de manera oficial, será noticia a partir de hoy con la información concerniente a los distritos y el domingo respecto a la gubernatura. Cómo se procesará en partidos, círculos y movimientos, es otro asunto. A esperar lo definitivo y la nueva correlación.