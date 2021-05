Los verdaderos políticos siempre pierden la vida a través de los malos políticos.

Esta semana debemos hablar sobre los primeros asesinatos políticos que existieron en Egipto alrededor del año 200 a.C., en la cual uno de los sacerdotes asesino a un faraón, otro claro ejemplo lo tenemos con el último gran faraón del antiguo Egipto, el rey Ramsés III murió producto de una conspiración, según investigaciones de un equipo de científicos, le cortaron la garganta, y es ahí donde comenzaron los asesinatos políticos de los que tenemos conocimiento de causa.

Y de ahí el asesinato de John Kennedy, el de su hermano Robert Kennedy y otros más, perpetrados por la mafia en el poder, como la de los ex presidentes Johnson, Bush y de Hoover, este último quien primero fue Secretario de Comercio, personajes en donde uno de ellos truncó una de las carretas más brillantes de Estados Unidos, la del inolvidable, carismático y buen hombre Kennedy.

Y de ahí en recientes épocas vimos como a un señor de apellido Madrazo, donde le pusieron una bomba al avión, hemos visto como mataron a Luis Donaldo, esto a través de la “mafia en el poder”, en las cuales estaba Camacho Solís y todos sus esclavos como el señor Ebrard, de muchos otros que perpetraron el asesinato del cual y hasta la fecha no ha habido una justicia clara más que “dimes y diretes” tratando de encubrir a los responsables a través de culpar a chivos expiatorios que se encuentran en prisión, solo para que estos asesinos puedan seguir gozando de la libertad.

Ahora además de las violaciones, de los secuestros, las desapariciones de mujeres y de hombres y de las guerras que tienen los cárteles, a lo largo y ancho del país, hemos visto como sistemáticamente han eliminado a 38 candidatos, “de lo que no me acaba de caer el veinte” ya que muchos de estos han sido de la oposición de Morena.

Es muy chistoso y de llamar la atención que no ha habido ningún atentado en contra de los desvergonzados mal nacidos miembros del partido innombrable, pero esperamos que pronto se contraten a investigadores extranjeros para que lleven exhaustivamente las investigaciones pertinentes para que se cumpla con el estado de derecho.

Y el último asesinato fue el del señor Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, en Sonora, de quien, en la ridícula conferencia de prensa de la mañanera, el presidente dijo algo que nunca habíamos escuchado “soy responsable pero no me pueden culpar”, entonces este tipo de acción puede llevar a una asociación delictuosa en la cual se debe de hacer una investigación tripartita para que se aclare el nivel de asociación delictuosa que tienen algunos personajes así como también la del presidente de Morena, la del presidente de México y la de la bola de sicarios que están trabajando para él.

Es inentendible cómo se atreven a burlarse del Estado de derecho y de la Constitución, están desatados y nos recuerdan a las jaurías de hienas que actúan de la misma manera

Debemos de rescatar el Estado de derecho y a esta bola de presuntos asesinos llevarlos al banco de acusados.

Lo que es curioso es que es solamente en México es el único país que cuando hay un partido que está violando sistemáticamente la Constitución, el Estado de derecho y el cumplimiento de la ley en la mayoría de los países demócratas inmediatamente se pierden el derecho de tener un partido oficialmente registrado por el sinnúmero de delitos.

Cuándo será una realidad que México evolucione en su democracia para prohibir que toda esta bola de bichos raros siga actuando en contra del país.

“Carta dirigida a mis lectores.

(Son tantas las idioteces de Morena)

Carlos Alazraki”

“¿Por qué aceptó que está violando la ley electoral?”.

“Estimados Lectores: Muy pocas veces en el año, llego al día de escribir mi Carta Semanal sin saber a quién dirigírsela. Hoy, es uno de esos días. Podría haberla dirigido a nuestro amado presidente por habernos mandado al carajo. O a la tarada diputada de Morena que le echó la culpa a la oposición porque según ella, la oposición había movido una ballena de la Línea 12 del metro, para que los trenes se descarrilaran. Y de esas, puedo platicarles cinco o seis temas más. Pero no. La verdad no supe a quién. Hasta que….”.

“Se me ocurrió una idea: Escribir varias mini Cartas Semanales. A ver qué les parece”.

“CARTA 1 Dirigida a AMLO. Presidente: ¿Por qué no les llevó serenata a las madrecitas el año pasado y antepasado? ¿Y por qué en este año, sí? Saludos”.

“CARTA 2 Dirigida también a nuestro presidente. Presidente: ¿Por qué aceptó este lunes pasado qué SÍ está haciendo campaña a favor de su partido VIOLANDO LA LEY ELECTORAL y para el colmo valiéndole ma…? Saludos”.

“CARTA 3 Dirigida a una senadora o diputada de Morena (es igual)… Senadora o Diputada de Morena: ¿Por qué quiso desaforar a Mancera cuando ni siquiera tuvo vela en el entierro en la construcción de la Línea 12 del Metro, que fue construida por el compañero Ebrard y pagada por su bufón Mario Delgado? Saludos”.

“CARTA 4. Dirigida a una diputada de Morena. Diputada: ¿Qué se fumó para acusar a la oposición de que movió una ballena para ocasionar el accidente de la Línea 12 del Metro? Saludos”.

“CARTA 5. Dirigida a AMLO. Presidente: ¿Por qué mandó al carajo a las madres que perdieron a sus familiares en el accidente del Metro en lugar de consolarlas? Saludos”.

“CARTA 6 Dirigida a Mario Delgado. ¿No se te hace una CERDADA escoger como candidata sustituta de Guerrero a la hija de un violador como Félix Salgado? Sin Saludos”.

“CARTA 7 Dirigida a López-Gatell. Inepto: Deberías RENUNCIAR. Gracias a tu enorme INEPTITUD, acabamos de rebasar los 550 MIL MUERTOS por Covid-19. Y por cierto... ¿por qué le copias las guayaberas a nuestro presidente? Eres una VERGÜENZA NACIONAL. También, sin saludos”.

“CARTA 8 Dirigida a AMLO: Presidente: ¿Qué insinuaste en la mañanera de ayer con tu comentario de que le pagabas publicidad a un grupo de comunicación nacional muy importante y que a pesar de esto, Ciro Gómez Leyva te criticaba? ¿Acaso te referías a lo mismo cuando el presidente López Portillo dijo que él no le pagaba a los medios para que le peguen? Saludos”.

“CARTA 9 Dirigida a Rocío Nahle. (Secretaria de Energía). Secretaria: ¿sabía usted que Shell acaba de vender su refinería en el estado de Washington por 350 MILLONES DE DÓLARES como parte de su estrategia para REDUCIR SUS EMISIONES CONTAMINANTES? ¿Y sabía usted que el costo de la INÚTIL refinería en DOS BOCAS, Tabasco, costará entre $8,900 Y 9,300 MILLONES DE DÓLARES? ¿Y que su pinche refinería va a contaminar a todo el estado de Tabasco? Tampoco la saludo”.

“CARTA 10 Dirigida a AMLO. Presidente: ¿Cuándo va a recibir en sus mañaneras a Diego Fernández de Cevallos para presentarle las pruebas de lo que usted lo acusó el 7 de mayo? Saludos”.

“Y para terminar, les recuerdo. Este 6 de junio, SALGAMOS A VOTAR. VOTEMOS CONTRA MORENA, VERDE, PT o LOS 3 NUEVOS PARTIDOS”.

“¡SALVEMOS A MÉXICO! ¡SOMOS MAYORÍA! ¡¡Los quiero mucho!”.

“[email protected]”

Denuncian que algunos puentes en México son ‘bombas de tiempo’ igual a la Línea 12

La tragedia de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México ha generado un gran temor en los ciudadanos, pues hay obras más antiguas y con daños mayores que el puente que se colapsó y que terminó con la vida de 26 personas.

Es por ello que en redes sociales se han comenzado a difundir imágenes de puentes que ya lucen muy deteriorados y que se tambalean con el paso de vehículos. Uno de estos videos pertenece al puente que se encuentra en la Calle 7 y la Avenida Pantitlán.

En las imágenes, se ve que una estructura de concreto se encuentra muy separada de la otra, por lo que al paso de los autos se mueve ligeramente, sin embargo, cuando pasa sobre él un tráiler, la estructura se mueve de arriba a abajo de forma violenta.

Quienes han compartido el video piden que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, les dé mantenimiento a los puentes antes que ocurra otra tragedia.

De la capital del país también hay varias fotos que evidencian que el Metro opera en condiciones graves, pues los tramos elevados, tanto peatonales como los de rieles, presentan daños.

Otra estructura que igual genera terror a los mexicanos se encuentra en Veracruz, y es conocido como Puente Chueco. En las fotos compartidas en redes sociales, se puede ver cómo el puente tiene unas pendientes están muy elevadas, además de que las juntas de concreto están separadas.

En un reportaje realizado por Noticieros Televisa, los vecinos señalan que desde que se construyó, en 2004, así estaba de chueco por lo que quienes lo usan tienen que hacerlo muy lento, pues vibra a su paso.

En el estado de Guerrero se denunció la condición del paso elevado en Acapulco el cual se encuentra sobre el Boulevard Vicente Guerrero, que luce con daños en el concreto.

Sobre ello, las autoridades municipales informaron que hicieron una revisión a los puentes y detectaron que no hay riesgo de colapso.

Otra estructura que causa miedo a los ciudadanos es el distribuidor de Valle de San Javier en Pachuca, Hidalgo.

Las denuncias de la situación de las estructuras viales elevadas son varias, y todas piden lo mismo: que las autoridades les den mantenimiento antes de que ocurra algo grave.

A los que no cumplieron y han hecho mal las cosas se les debe dar cárcel, ya no queremos disculpas ni excusas de los responsables como por ejemplo durante la función como Regente de Ebrard, como la del ahora presidente de Morena que en ese entonces era el que manejaba todas las finanzas de gobierno, deben recordar que “tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata”.

Mexicanos, por favor reaccionen para que salvemos al país, recuerden que nunca es tarde para tomar las medidas correctas.

“AMLO sigue peligrosamente

el manual del reeleccionista”

“Carlos Loret de Mola”

“Puede ser una cortina de humo o también una peligrosa puerta que deja abierta, sobre todo cuando los desplantes autoritarios se han vuelto el pan de cada día”.

“El presidente López Obrador ha sido enfático en asegurar que no se va a reelegir. Lo firmó ante notario un año después de haber ganado las elecciones”.

“Pero para mantenerse en el poder, hay otros métodos. El propio presidente acaba de ensayar uno de ellos en la figura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Arturo Zaldívar puede quedarse 50% más del tiempo para el que fue electo, pero no es reelección: es extensión de mandato. Cuestionado al respecto, López Obrador dijo que lo del ministro Zaldívar “no es una reelección”.

“A partir de esa declaración, hace tres semanas en estas Historias de Reportero con el título “El truco de AMLO: cómo reelegirse… sin reelegirse”, puse el asunto sobre la mesa: López Obrador ha prometido no reelegirse, pero nada ha dicho de no extender su mandato”.

“Antier, en su conferencia mañanera, la reportera Rocío Jardinez de W Radio, le preguntó sobre el asunto”.

“-Usted firmó el compromiso de no reelegirse, ¿estaría dispuesto a también firmar un compromiso de no ampliación de mandato?”.

“-No, no va a haber reelección, no va a haber reelección, si eso es también lo que les preocupa”.

“Y tras una larga perorata mil veces repetida sobre su movimiento, su transformación, lo que dice que está haciendo en el país, las redes sociales, el cerco informativo, cuando él llenaba el zócalo, etcétera, la reportera insistió”.

“-Pero entonces no hace falta la firma de la ampliación de mandato, así como se firmó…”.

“-No, es mi palabra y los compromisos se cumplen”.

“En síntesis, el presidente firmó ante notario que no se va a reelegir, pero no quiere firmar que no va a extender su mandato”.

“Por si no bastara, ayer volvió a coquetear con la reelección, atendiendo el viejo manual de los dictadores: yo no quisiera reelegirme, pero el pueblo me lo pide. Contó que el fin de semana al visitar una de sus obras predilectas, los trabajadores le pedían: “reelíjase, reelíjase”, pero que él les contestaba que no”.

“Ojalá sean sólo cortinas de humo para escandalizar a la opinión pública y evitar que se hable de su desdén a las víctimas de la tragedia en el Metro, o cómo la desgracia en la Línea 12 tiene a los responsables trabajando en la primera fila de su administración”.

“Pero puede ser también una peligrosa puerta que deja abierta el primer mandatario. Sobre todo cuando los desplantes autoritarios y las groseras disrupciones democráticas se han vuelto el pan de cada día”.

“SACIAMORBOS”

“Lo de la Fiscalía General de la República ya no guarda pudor. Por un lado, configura expedientes exprés contra los dos rivales de Morena, punteros en las encuestas para la gubernatura de Nuevo León. Por el otro, justo antes de que se iniciara la campaña, en diciembre del año pasado, desechó una denuncia contra la entonces alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores, hoy candidata de Morena al gobierno estatal, quien presionó con su poder para que su hijastro se saltara a siete personas en la fila de receptores de donación de riñón para trasplante.

La Cofepris documentó todo, la Cofepris misma denunció el delito ante la entonces PGR, pero ya en esta administración, la FGR le dio carpetazo. Unas semanas después, Clara Luz renunciaba al PRI y se incorporaba a Morena para ser candidata.

[email protected]

Me quedan todavía seis

años de gobierno: AMLO

Este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refirió que aún le quedan seis años en el Gobierno; posteriormente, resaltó que su comentario fue porque “trabaja al doble”.

“Me quedan todavía seis años. Porque formalmente me quedan 3, pero como trabajo al doble, son seis”.

Lo anterior, durante conferencia de prensa, al ser el primer mandatario cuestionado respecto a si firmaría un compromiso por una posible ampliación de su mandato y su reelección

No se le puede olvidar que en todos los sexenios, en el último año, todo mundo aborrece y abandona al presidente, esto sucede porque ya no hay forma de que puedan seguir teniendo asociaciones delictuosas para su beneficio, así es que lo mismo le va a pasar a este “masiosare”, “extraño enemigo”.

Las cosas deben quedar claras

para poder deslindar responsables

Y una cosa que está sucediendo en muchos de los estados donde ganaron estas gentes es que los empleados que contrataron han estado actuando con una voracidad inimaginable, por ejemplo en la ciudad de Cancún, las personas que están en el gabinete de la ahora presidenta, piden dinero para tramitar cualquier licencia o hacer algún otro trámite, lo que no sabemos aquí es si la funcionaria tiene conocimiento de causa o si sus empleados lo están haciendo a sus espaldas traicionando así la confianza que deposita en ellos.

Es urgente que la gente salga y denuncie, ante la Fiscalía del Estado, todas estas anomalías que se están haciendo por parte de los malos miembros de este partido, porque con esto están traicionando a los mexicanos, y lo más grave, a la imagen de sus jefes.

Y mientas no quede todo esto bien claro, son presuntos culpables porque la ley marca claramente que en México se es culpable hasta que no se demuestre la inocencia.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 45 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]