Sirenas cancunenses harán travesía con causa

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Belleza y talento conjugan para lograr una buena causa. Lucía Navarese y Pamela Garduño, sirenas cancunenses del Club ProA Nadadores, no descuidan ni el más mínimo detalle de cara a su cita del 22 del presente, a las siete de la mañana, cuando crucen de Cancún a Isla Mujeres y viceversa.

La travesía lleva por nombre ‘Dos nadadoras, dos trayectos, dos causas’.

“Es la primera vez que haremos este cruce con causa (Cancún-Isla Mujeres-Cancún), ya que nunca antes se ha hecho nadando. La idea es salir de Playa Mocambo y de regreso a Playa Tortugas.

Los donativos para esta causa, son para dos fundaciones (Centro de Enseñanza y Aprendizaje Activo) para personas con Síndrome de Down y serán becados chavos que no tengan la posibilidad de acceder a estudios. De igual manera, apoyarlos con materiales para los talleres que realizan, ya sea de arte, pintura, cocina, baile, etc.

El otro cincuenta por ciento de las donaciones, es para la Fundación ‘Fondo María’, que tiene como finalidad apoyar a la mujer y darles todas las herramientas necesarias para que tenga una vida sexual plena”, expuso Lucía Navarese a Novedades Quintana Roo.

Ambas, son alumnas de los profesores Iván Pina y Abel Pupo. “Nos acompañarán dos lanchas y kayaks para que nos vayan cuidando. La idea es hacer entre cinco y seis horas, pues nadaremos entre 20 y 25 kilómetros, aproximadamente”, señaló.

Un estimado de 50 mil pesos, sería el monto a recaudar para ambas causas, dividido de forma equitativa.