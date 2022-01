Luis Alberto Fernández, cubano apasionado por México

Portando traje de Charro, el nacido en la Isla de la Juventud, Cuba, enaltece la cultura mexicana con su nuevo sencillo “Cuando el amor se va”.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte cómo nació el amor por la cultura y la música mexicana, la cual representa de forma digna en cada una de sus canciones.

“El tema que estoy promoviendo ahora es de un género que he amado tanto durante toda mi vida, desde los ocho años, gracias a mi papá, amo el mariachi”.

“Cuando entró el cine mexicano a Cuba, mi país, allá por mil novecientos cuarenta y tantos con Jorge Negrete y Pedro Infante mi papá se hizo fanático del género, le encantaba la música ranchera y lo único que se escuchaba en casa, Javier Solís, Vicente Fernández, Chavela Vargas, Antonio Aguilar, oyendo a mi padre cantar y tocar la guitarra me fui enamorando y heredé este género”, recordó Luis Alberto, quien desde los 12 años empezó a tocar guitarra con estos clásicos mexicanos y a los 15 arrancó su carrera profesional.

“La vida me fue abriendo caminos y me fui a cantar a Rusia, viajé por varios países, llegué a Estados Unidos, en Miami gané el concurso Minuto de fama, esto me abrió puertas para trabajar con Telemundo en Lola la trailera y posteriormente participé en el reality Va por ti de Univisión, ahí conocí varios productores en México y en 2017 lanzo mi primer álbum con mariachi llamado, No bajaré la cabeza, el cual fue mi despunte internacional, lo que me ha llevado a promover la música ranchera en Francia, Italia, donde grabé el video musical de mi más reciente sencillo Cuando el amor se va”.