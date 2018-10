Chetumaleño gana cuarto puesto en lucha libre en Argentina

Agencia

BUENOS AIRES, Arg.- Luis Rodrigo Orozco Cortez se ubicó en el cuarto lugar en la lucha libre de los Juegos Olímpicos de la Juventud, al perder 3-1 en el combate por la medalla de bronce contra el egipcio Ahmed Mahmoud Elsayed Khalil.

Dentro de la participación del gladiador de México, en su primer enfrentamiento del día, Orozco Cortez en la división de hasta 110 kilogramos del grupo B, perdió 3-1 con el ruso Sergei Kozyrev; posteriormente se impuso 4-0 en el encuentro frente al de República Yugoslava de Macedonia, Dragan Velinov, informa en un comunicado de prensa el Comité Olímpico Mexicano.

El oriundo de Chetumal inició en la lucha a los cuatro años, y se ha convertido en una persona importante dentro de su categoría; el interés por el deporte inicia en una lucha de exhibición cuando estaba por terminar la primaria.

"Era un niño gordito, me llamó la atención la lucha y les pedí a mis familiares que me llevaran, y aunque ellos no estuvieran de acuerdo, impulsaron mi decisión, por lo que a los 13 años comencé con una constante preparación", relata el deportista.

Orozco Cortes cursa el tercer semestre de preparatoria y tiene en mente tres vertientes de estudios universitarios; medicina deportiva, entrenador o maestro de educación física.

Obtuvo el bronce en Argentina

Durante el Campeonato Panamericano de Cadetes que se desarrolló del 7 al 9 de julio de 2017 en Argentina, Orozco Cortez obtuvo la medalla de bronce.

Fue convocado para integrarse a la selección mexicana luego de su excelente resultado durante su participación en la Olimpiada Nacional 2017 donde se llevó el oro al vencer en la final al representativo del estado norteño de Sonora.

En esta fue su primera competencia internacional y participó en la categoría de los 100 kilogramos contra los representantes de Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Canadá; venció a Venezuela y Brasil para llevarse la medalla de bronce y acceder al podio de ganadores junto con Canadá y Estados Unidos.