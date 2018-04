Medios alternos, pilares de democracia: Luz María Beristain

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Hablar de la neutralidad de internet, así como del contexto que atañe a México es una tarea muy amplia e importante. El día de ayer en el Senado de la República, se logró una victoria, pues a pesar de algunas trabas y malos entendidos, se logró llevar a cabo el Primer Foro de Radio y Televisión Alternativos, el cual fue respaldado por los senadores de la bancada del PT–Morena en dicha cámara.

“Yo celebro la realización de este foro, así como la creación y existencia de estos medios de comunicación alternativa, ya que gracias a ellos, llegamos a audiencias que quizá por las vías tradicionales y convencionales sería imposible”, afirmó la senadora por Quintana Roo, Luz María Beristain durante la inauguración del Primer Foro de Radio y Televisión Alternativos.

La neutralidad de la red en México es de suma importancia, ya que el método más libre de comunicación en el país es precisamente la red, la cual ha sido aliada de los ciudadanos que viven en zonas de alta violencia, que ayuda a expresar el descontento social contra malas prácticas políticas o denunciar las desapariciones de personas en toda la República.

Es por ello, que durante el foro, en mesas de trabajo se debatió sobre la importancia y sobre el compromiso que queden tener estos medios de comunicación, ya que así como hacen valer su derecho a libre expresión, también de enfatizó en que siempre deben informar con la verdad para no ser parte del sistema.

“Creemos firmemente en que es la pluralidad de los medios de comunicación, donde podemos hablar de democracia, ya que podemos llegar a lugares jamás soñados por los medios habituales de comunicación masiva (radio, televisión) y que sean, hay que decirlo, económicamente viables para los bolsillos de un joven estudiante que sólo trae lo que le da la beca y mucho que decir para construir tejido social, para construir sueños y vincularse con la gente; para construir identidad, nación y unión”, aseguró Beristain Navarrete.

La legisladora morenista manifestó que es de suma importancia que existan voces de izquierda en los medios alternativos, así como los que no están de acuerdo con sus ideales, “si no fuera por ellos, muchas personas no tendrían conocimiento de temas vitales y esenciales que en muchas ocasiones pasan desapercibidos por las radiodifusoras, periódicos o televisoras convencionales”.

“Es mi responsabilidad como senadora y ciudadana hacer valer los derechos de los ciudadanos y pelear por sus libertades en donde y cuando sea que estas sean vulneradas y así como hoy se ve amenazada la neutralidad de la red, también tengo esperanza de que triunfaremos en la lucha por defenderla y apoyar a quienes, con justa razón dicen, que el acceso al internet es un derecho humano”, finalizó Luz María Beristain.