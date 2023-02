Madre de Fernanda Cayetana abandona mesas de diálogo con el gobierno

Autor: Iván Cadena

Madres de personas desaparecidas abandonaron las mesas de trabajo instaladas con las autoridades, porque consideran que no existen avances en cuarto carpetas de investigación.

Estos expedientes están relacionados con los casos de Fernanda Cayetana, Francisca Flores Patrón, Antonio Padilla, y Jorge Kiau, quien desapareció el 22 de febrero de 2020 de la discoteca Imperio.

“No lo buscaron como debe de ser, no hicieron los protocolos indicados. Siento mucha impotencia de no tener a mi hijo, este dolor no se acaba y lo voy a seguir buscando”, dijo Luisa Mariola Rodríguez, madre de Jorge Kiau.

Algunas otras madres que optaron por abandonar las mesas de trabajo son: Deysi Blanco, madre de Fernanda Cayetana; y María Dolores Patrón, madre de Francisca Mariner, quienes acusan a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas del Estado, de nulos avances en las investigaciones.

“Yo no tengo pelos en la lengua para hablarle a las autoridades. Hasta ahorita no han hecho nada, no hay algo en concreto en mi carpeta, son siete meses, lo he visto sentando en su oficina cada vez que vengo. No me dicen nada nuevo, lo que yo quiero es justicia, quiero que hagan hablar a Marco Antonio”, expresó.