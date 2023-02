Madre de víctima de feminicidio recibe disculpa pública en Playa del Carmen

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ofreció una disculpa pública a Vianca Yexennia Labastida Contreras, cuya hija fue víctima de un feminicidio hace cinco años.

El acto fue en las instalaciones de la representación social donde se explicó el menoscabo que tuvo la víctima con sus derechos humanos. Éste nació debido a una recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Estos hechos ocurrieron en 2018, en la pasada administración estatal, cuando personal violó el derecho de acceso a la justicia para la señora Vianca Yexennia en su búsqueda del esclarecimiento del feminicidio de su hija en Playa del Carmen.

En respuesta, Labastida Contreras aceptó la disculpa y lamentó los hechos ocurridos que tuvieron su origen en la privación de la vida de su hija. Además, recordó todas las acciones por las que tuvo que pasar.

“Gracias a que seguimos levantando la voz, a que seguimos pidiendo justicia por las mujeres. No estamos solas porque yo no he estado sola en este proceso, siempre me he rodeado de gente buena que me ha brindado la mano”, dijo Labastida Moreno.