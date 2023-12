Madres buscadoras de Q. Roo: 2 fundadoras abandonan el colectivo

Dos de las tres fundadoras del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo anunciaron su salida de dicha organización, por desacuerdos en los modos y el rumbo que ha tomado la organización.

Deysi Noemi Blanco Chi y Luisa Rodríguez Castro, secretaria y tesorera de la organización, anunciaron su salida del colectivo, por lo que de las fundadoras solo quedó María Pat, quien preside la agrupación.

“Nosotras ya no vamos a seguir en Madres Buscadoras. Ya no existe el colectivo, más que la señora Mary Pat, que quedó al frente (…) Duele mucho la ruptura, porque ya nos habíamos conformado en un grupo que trabajaba bien, de la mano (…) No somos bien vistas, hacen marchas y nunca nos invitan”.

Las madres fundadoras responsabilizaron a la activista Dana López de influir en el colectivo y generar divisionismo. Muestra de ello fue el plantón realizado frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Cancún en julio pasado, cuando Blanco Chi tuvo que dejar la protesta por razones de salud, pero indicó que la activista la acusó de traidora.

“Me empezaron a tratar como traidora, a catalogar que ya dejé al grupo, que me vendí, pero ellas sabían la razón de por qué me estaba saliendo. Desde ese momento, comenzaron a hacernos a un lado, tanto a mí como a doña Luisa. (...) De qué me sirve estar en un grupo si no me toman en cuenta, que no me dicen qué van a hacer”, detalló Blanco Chi.