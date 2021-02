Roger Chuc Montero inició una huelga de hambre frente al Palacio Municipal de Benito Juárez para exigir que le den su jubilación, luego de ser despedido tras 25 años como profesor de secundaria técnica.

Dijo que su calvario para hacer valer sus derechos laborales inició hace seis años, cuando comenzaron a presentase los problemas con su visión, lo que complicó sus labores tanto en las aulas como en la vida diaria.