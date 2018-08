Estudiantes pierden tres días de clases por falta de maestros

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Desde hace tres días, 17 estudiantes de segundo y tercer grado de la telesecundaria ubicada en la comunidad de Xcalak, no han podido tomar clases ante la falta de maestro.

La mayoría de esos alumnos de la comunidad, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco, han tenido que retirarse a sus hogares sin poder dar inicio formal al ciclo escolar 2018-2019.

Los padres de familia desconocen las causas de la falta de clases, a pesar que el inicio del ciclo escolar fue el 20 de agosto de 2018.

Mariana Beltrán Yam, padre de familia de un estudiante, explica que el primer día de clases, lunes 20 de agosto, se presentó un docente a impartir clases, pero resultó que era para los cinco alumnos de primer grado, en tanto que para los otros dos grupos no se presentaron los maestros.

También te puede interesar: Padres cierran escuela por temor a una profesora

Mientras tanto, la directora del plantel es la que está impartiendo la docencia a medias, en espera que las autoridades educativas resuelvan a favor de la matrícula estudiantil la carencia que presentan.

“Las autoridades quedaron en que iban a mandar a los dos maestros restantes, pero al ir al plantel educativo el miércoles me dijeron que no, que hasta ahorita no ha llegado, la directora nos dice que no sabe qué ha pasado y dice que maestros sí hay porque presentaron exámenes y pasaron”, dijo.

Beltrán Yam, comenta que en la escuela telesecundaria Othón P. Blanco, hay un total de 22 alumnos, de entre 10 y 12 años que cursan los tres grados académicos, sin embargo el 77% de ellos no recibe una educación escolar adecuada y acorde al grado de estudios.

Recuerda que esta situación se deriva de la solicitud realizada, el 14 de agosto de 2018, a la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) para destituir a la maestra Elsy Acevedo Rodríguez por posible maltrato a los estudiantes.

En caso de no recibir una solución inmediata acudirán a la ciudad de Chetumal en el transcurso de lo que resta de esta semana para exigir a la SEQ que se les designe un maestro de tiempo completo, en horario de 08:00 horas a 14:00 horas que es la duración de los cursos en la escuela telesecundaria mencionada.