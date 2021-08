Maestros de Bachilleres anuncian huelga de “brazos caídos”

Armando Galera

QUINTANA ROO.- Más de 720 maestros sindicalizados del sistema de Colegio de Bachilleres en Quintana Roo, anunciaron una huelga de “brazos caídos” a partir de este 18 de agosto, debido a que las autoridades educativas se niegan a atender sus demandas, además de “rasurarles” sus prestaciones laborales.

Así lo confirmó José Gabriel Sulú Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo (Sitacobaqroo), quien explicó que la inconformidad se debe principalmente a que la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) redujo de 7.5 a 4 días el pago de los Estímulos de Puntualidad y Asistencia, correspondiente al año 2021.

Este paro de labores afectará a más de 4 mil 800 estudiantes que iniciaron el curso propedéutico de inicio al Bachilleres, así como a mil 120 que se encuentran en etapa de exámenes extraordinarios.

“El director administrativo, Luis Manuel Rosas Torres, nos informó por oficio que este recorte se debe a que no se tiene presupuesto, lo que es una mentira, pues tenemos conocimiento que la Federación sí envió los 5.5 millones de pesos etiquetados para este rubro”, dijo el líder sindical de los profesores.

Añadió que las prestaciones laborales de otros 800 trabajadores del sistema, pero que se encuentran en contratados bajo la modalidad “de confianza”, también fueron recortados sin previo aviso, lo que significa que las autoridades se están quedando con los recursos que corresponden por ley a los docentes.

“Estamos hablando de estímulos no sólo por puntualidad, sino por el Día del Padre, de La Madre, del Maestro, etc., que siempre habían recibido, pero que en el último par de años se los arrebataron, aunque en los documentos si se encuentra presupuestado. Lamentablemente esos compañeros no han podido alzar la voz, debido a que los tienen amenazados con cesarlos de inmediato si llegan a quejarse”, dijo Sulú Martínez.