Maestros de Educación Indígena de Felipe Carrillo Puerto se pronunciaron en contra de la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, donde pide al sector indígena pase al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Decenas de profesores, se manifestaron frente a las oficinas municipales de la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ), para posteriormente con pancartas en mano caminaron por las principales calles de la ciudad, en la que evidenciaban su rechazo.

“Diputados y senadores no afecten la educación indígena, no al retroceso”, “rechazamos categóricamente la iniciativa de Ley, no al INPI”, exigimos permanecer a la SEP Quintana Roo”, “Que la educación Indígena siga permaneciendo en la SEP a la educación básica, no a la integración al INPI”, decían, algunos de sus pancartas.