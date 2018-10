Maestros de Cancún apoyan a colegas con huelga de hambre

Fernanda Duque/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Diez maestros de nivel básico de Benito Juárez se unieron a sus compañeros del municipio de Othón P. Blanco en una huelga de hambre; los docentes señalan haber sufrido hostigamiento laboral en sus planteles sin que la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) hiciera algo al respecto.

Los inconformes pertenecen al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo (Siteqroo) y forman parte de la plantilla laboral de la Secundaria Técnica número 30, la Secundaria Técnica número 33 y la Secundaria Técnica número 38 de Cancún. Docentes mencionan que fueron afectados por cambios injustificados de plantel, supuestamente ordenados por el subsecretario de Educación Básica, Rafael Pantoja Sánchez, de quien exigen su salida.

El profesor Alejandro Lugo Alonso, perteneciente a la Secundaria Técnica número 35 “José Guadalupe Posada”, ubicada en la Región 248 de Cancún, es uno de los inconformes que piden que cese el hostigamiento por parte de los directivos, en su caso, de la maestra Gladys Hernández López, a quien acusa de fabricar las pruebas para inculparlo de acoso verbal a una alumna.

“Es un problema de tipo personal, porque he denunciado la venta de los periódicos escolares, por la venta de los exámenes, de la venta de uniformes, porque todo es negocio y cuando llegó (la directora), los papás le comenzaron a reclamar y a decir que se fuera de la escuela”, dijo el docente.

Mientras que Hernández López aseguró que “no es una cuestión de venganza, yo no estoy para sacar a nadie porque no sanciono, yo sólo reporto lo sucedido al área jurídica de la SEQ y son ellos los que sancionan”.

De acuerdo con Lugo Alonso, ésta y otras irregularidades que ocurren al interior de los planteles, han sido denunciadas a la SEQ con anterioridad, tanto en Cancún, como en Playa del Carmen y Chetumal, sin embargo, la secretaría no ha realizado ninguna acción para corregir, señalaron los inconformes, por lo que permanecerán en huelga de hambre hasta que cumplan con sus peticiones.