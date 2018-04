Maestros exigen investigar desvíos en la pasada SEQ

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- El magisterio afiliado al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem) en el estado, pide una investigación a fondo de los desvíos de recursos que se han hecho en la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) desde administraciones pasadas, y de las que hasta hoy, no existen responsables.

Alejandro Castillo Aguilar, integrante del comité ejecutivo nacional del Sitem en Quintana Roo, dijo que nunca se ha visto que se señale directamente a un culpable por los constantes desvíos e irregularidades que se han dado al interior de la dependencia educativa, que sin duda, sirvió de caja chica para otros intereses desconocidos por el magisterio.

También te puede interesar: ¡Va otra! Interponen nueva demanda contra ex funcionarios

“El magisterio no ha visto ninguna demanda de la SEQ por algún mal manejo de recursos y no hay que olvidar que sí se ha dado desvío de recursos, tenemos lo de la cuenta a terceros que aún no se termina de resarcir”.

"El magisterio no ha visto ninguna demanda de la SEQ por algún mal manejo de recursos".

Indicó que una de las demandas del magisterio es saber quiénes han sido los culpables de desviar tanto recursos que buena falta le hace a la educación en el estado.

Dijo que esperarán que la autoridad local señale y castigue a quien tanto ha dañado los pocos recursos que de por sí se tienen para Quintana Roo para el rubro de educación.

“Han asaltado las arcas de la SEQ, en diversas ocasiones hemos solicitado una investigación a fondo de todas las irregularidades”.

De acuerdo con los resultados de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), los Servicios Educativos de Quintana Roo tendrán que reintegrar más de 10 millones de pesos a la Tesorería de la Federación correspondientes a recursos del FONE que fueron utilizados para conceptos diferentes a los establecidos.

Según la ASF en su apartado del Ejercicio y Destino de los Recursos, revela que la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó 416 pagos por cuatro millones 239 mil 56.91 pesos, por cuenta y orden de los Servicios Educativos de Quintana Roo a 21 trabajadores adscritos en dos centros de trabajo no financiables con recursos del FONE.