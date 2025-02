Miembros delegacionales del Magisterio de Quintana Roo convocaron una "Marcha Pacífica" para mañana miércoles 26 de febrero de 2025, en protesta contra la reciente reforma a la Ley del Issste. Los docentes de las ciudades de Cancún y Chetumal liderarán la manifestación, que contará con la participación de maestros de los once municipios del estado.

La reforma al Issste ha generado incertidumbre entre los trabajadores de la educación y otros sectores afiliados al sistema de jubilación del organismo, quienes consideran que las modificaciones propuestas son perjudiciales para sus derechos laborales y prestaciones. En respuesta, integrantes del magisterio organizaron una serie de actividades para informar y sensibilizar a la sociedad sobre los posibles efectos negativos de la reforma.

Ayer por la tarde, los maestros formalizaron el movimiento e iniciaron una campaña informativa dirigida a la comunidad y a los padres de familia. Como parte de esta estrategia, se llevaron a cabo reuniones matutinas este 25 de febrero en diversas escuelas secundarias de Cancún, con el objetivo de sumar apoyo a la causa. En las convocatorias se podía leer:

"Estimados Padres de Familia, se les convoca a una Reunión Urgente para este martes 25 de febrero del 2025. AMBOS TURNOS 1° Grado-7:00 AM, 2° Grado-8:00 AM, 3° Grado-9:00 AM. Su Asistencia es FUNDAMENTAL, ¡No Falten!".

Magisterio de Cancún y Chetumal alista marcha contra 'Reforma del Issste' [Foto: Cortesía / Fernando Macías]

Se espera que la manifestación del miércoles será el punto culminante de la movilización y en caso de no serlo, se prevé una segunda marcha el viernes 28 de febrero después del Consejo Técnico.

De acuerdo con la invitación que circula en redes sociales, en Cancún, la marcha iniciará a las 9:00 AM frente a la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) y culminará en el Palacio Municipal a las 11:30 AM. Posteriormente, se presentará el comité electo a las 11:40 AM, seguido de diversas participaciones a las 12:00 PM y avisos a las 12:30 PM. De manera simultánea, se llevará a cabo una marcha en Chetumal, donde también se espera una amplia participación del magisterio.

Como medida de presión, los maestros también anunciaron la suspensión de labores en todos los niveles educativos del estado durante la jornada de protesta, por lo que el miércoles los alumnos no tendrán clases.

Magisterio de Cancún y Chetumal alista marcha contra 'Reforma del Issste' [Foto: Cortesía / Redes Sociales]

El comunicado de los docentes del municipio de Benito Juárez destaca la importancia de la participación de todos los involucrados: "Compañeros, esta es una marcha simultánea a la que se realizará en la ciudad de Chetumal. TU ASISTENCIA MARCA LA DIFERENCIA". Además, se ha sugerido un código de vestimenta consistente en playera blanca y pantalón de mezclilla.

Sin embargo, la convocatoria no ha estado exenta de controversias. El secretario general de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arimael Salas Alcocer, ha sido señalado por algunos manifestantes de intentar bloquear el movimiento, instruyendo a los secretarios generales de su organización a no sumarse a la protesta y amenazando con descuentos salariales a los docentes que participen en la marcha.

No obstante, durante la noche del lunes, Salas Alcocer realizó una transmisión en vivo en el que expresó su apoyo a la manifestación pacífica de los docentes en contra de la reforma a la Ley del Issste. Algunos maestros han solicitado su presencia en la marcha de Chetumal, comentando en la publicación: "Si realmente va a abanderar el movimiento, le esperamos el miércoles en Chetumal".

Con información de Redes Sociales.