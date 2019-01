Majahual espera el arribo de tres hoteles flotantes

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Un total de 25 cruceros con más de 100 mil visitantes están programados para arribar a las costas de Quintana Roo en un período de seis días, correspondiente a la cuarta semana de noviembre, informó el director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Ercé Barrón Barrera.

Detalló que estos 25 arribos están distribuidos de la siguiente manera: cinco en la Terminal de Cruceros SSA México, diez en la Terminal de Cruceros Puerta Maya, seis en la Terminal de Cruceros Punta Langosta y uno en el Fondeo, en San Miguel, todos ellos de la isla de Cozumel; y se esperan tres más en la Terminal de Cruceros Costa Maya de Majahual.

En este sentido, Barrón Barrera comentó que el día con mayor actividad será el viernes 23 de noviembre, jornada que contempla la llegada de siete cruceros con más de 30 mil visitantes que estarán conociendo la “Isla de las Golondrinas” en tan un sólo día.

Abundó que mañana llegan a Cozumel el Carnival Liberty, a la Terminal Marítima de Puerta Maya; y el martes, el Carnival Legend, Carnival Valor, Carnival Elation y el Carnival Paradise; en tanto que en la Costa Maya de Majahual se espera al Norwegian Star, a partir de las diez y hasta las 18 horas.

Dijo que el miércoles está programada la llegada del Carnival Imagination a la Terminal Marítima de Puerta Maya de Cozumel, y el Disney Magic a la Costa Maya de Majahual, a partir de las 12:30 y hasta las 18 horas.

El titular de la Apiqroo, Ercé Barrón Barrera, señaló que el jueves llegará a la Isla el Disney Magic, Carnival Triumph, Westerdam, Jewel Of The Seas y el Navigator Of The Seas, y para Majahual, atracará el crucero Norwegian Dawn, desde las 8 y hasta las 17 horas.

Asimismo, el Carnival Magic, Carnival Conquest, Allure of The Seas, Mariner Of The Seas, Norwegian Dawn, Norwegian Star y el Norwegian Pearl estarían atracando en Cozumel el viernes; y por último, el sábado arriban a la isla el Carnival Destiny, Carnival Elation, Carnival Paradise, y el AIDAaura.

Señaló que para el mes de diciembre esperan un buen arribo de cruceros, lo cual dejará una derrama económica importante en todo el estado.

(Edición: Rafael Pérez)