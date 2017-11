'Majo' Cornejo, una artista polifacética

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Una de las figuras importantes del gran Cirque du Soleil es Majo Cornejo, una joven mexicana que, a sus 23 años, ha viajado alrededor del mundo interpretando papeles importantes dentro de la compañía y todo gracias a su trabajo, constancia y disciplina, por lo que ahora ha firmado por tercera vez su permanencia un año más en este fabuloso espectáculo, ahora llamado Luzia.

María José Cornejo ha logrado lo que muchos no alcanzan en toda una vida, y no es para menos, pues desde hace poco más de dos años, es una de las figuras más importantes del Cirque du Soleil.

“Los domingos nos reuníamos en familia: mi padre, guitarrista; mi mamá, cantante; y mi tío, violinista de la Sinfónica… Ya sabes: pura bohemia, desde el bolero, al huapango, el bolero cubano, esa fue mi infancia, mi raíz, y claro, ¿cómo iba a imaginar otra vida que no fuera en los escenarios? Crecí, por decirlo de un modo, debajo de una tarima”.

También te puede interesar: Cirque Du Soleil traerá el mundo de 'Avatar' a México

Si bien de niña no lo tenía claro, un leve empujón de suerte la llevó a trabajar en “El mundo de Kolitas”, su primer contacto profesional con el medio donde desarrolló una veloz carrera a las grandes ligas.

Luego de proyectos como integrante de la “Scholla Cantorum de México”, donde ganó el Concurso Internacional de Coros, Majo decidió que no quería continuar sus estudios académicos convencionales, y pidió permiso a sus padres para abandonar el bachillerato.

Así, aunado a su natural don, Majo terminó su carrera musical en México, con certificaciones en Teoría Musical por The Associated Board of the Royal School of Music, y como Cantante Contemporánea por el Trinity College London y, a partir de ahí, todo ha sido meteórico en su carrera.

"Los domingos nos reuníamos en familia: mi padre, guitarrista; mi mamá, cantante ¿cómo iba a imaginar otra vida que no fuera en los escenarios? Crecí, por decirlo de un modo, debajo de una tarima”

Fue ganadora del segundo lugar del reality show de Televisa y TVUNAM “Creando Boleros”; a sus 17 años fue corista de Juan Gabriel para el DVD “40 años de Trayectoria” en Bellas Artes, con el Coro de la Ópera, bajo la dirección de los maestros James Demster y Eduardo Magallanes.

Después de una audición vocal Majo fue elegida por el chamán de Juan Gabriel, por su buena vibra, ella era la menor entre 100 músicos. En su haber no sólo ha trabajado con Juan Gabriel, también ha colaborado con Enrique Bunbury, Pepe Aguilar, Carla Morrison, Draco Rosa, Vetusta Morla, León Larregui, Samo, Pedro Capó, Pandora, Choquibtown, Margarita la diosa de la cumbia, Jesús Navarro (Reik), José José, Kalimba, Francisco Céspedes, Ana Cirré, Coque Muñiz, Lila Deneken, Lola Cortés, Diego Verdaguer, María del Sol, Coalo Zamorano, Marcela Gándara; así como de la Orquesta Comus, bajo la batuta del maestro Rodolfo “Popo” Sánchez.

Cuando uno se pregunta por qué esta joven cantante está en los cueros de la luna, la única respuesta es: trabajo, pasión, perseverancia y ambición.

En teatro musical ha participado como María Magdalena en Godspell México; el espectáculo “Las del OTI”; también ha sido integrante de Opera Prima Rock; en doblaje ha sido la voz cantada de Alvin, en “Alvin y las Ardillas 3”, y voz cantada de “Barbie”, en “Rock and Royals Barbie”. En jingles y videos ha prestado su voz para el documental “Tarahumaras”, de National Geographic, entre muchos otros proyectos.

Así, entre trabajo y trabajo, un día le llegó la invitación para audicionar en Canadá para el Cirque du Soleil y, como muchas cosas en su vida, ésta también fue anecdótica, ya que luego de que aceptó viajar, la joven perdió el boleto; sin embargo, no se quedó de brazos cruzados, compró otro boleto y, al llegar, ya no había audiciones, pero Majo convenció a los organizadores de que la escucharan y el resto es historia.

Majo _Cornejo ha trabajado en los coros de Juan Gabriel y Diego Verdaguer. (Foto: SIPSE)

Entre tanto viaje y compañeros de todas las nacionalidades Majo encontró el amor en un artista ruso, que forma parte de la misma compañía. A la fecha Majo cree que no ha cambiado, pero sí madurado emocional y artísticamente, ya que al vivir en países distintos, lejos de su familia y hacerse independiente la han hecho crecer, aunque dice, le falta mucho camino por recorrer y mucho por hacer.

“Quiero tener mi disco, quiero seguir creciendo pero, no sé, por el momento estoy disfrutando enormemente esta etapa con el Cirque du Soleil. Quizá me quede aquí un año más o dos; apenas tengo 23 años, y quizá la vida me depare otras sorpresas”, puntualizó.